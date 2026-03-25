47 Sblocca il tuo potenziale con il Tabata… e la nostra nuova App.

Stanco di allenamenti ripetitivi e risultati che ristagnano? Ho scoperto un metodo che ha rivoluzionato la mia preparazione: il Tabata! ?

Non si tratta solo di intervalli a tempo, ma di un sistema personalizzabile che ti spinge al limite e ti fa guadagnare in forza, velocità e resistenza. ?

Ho sviluppato un'app che permette di creare allenamenti su misura, e i risultati sono incredibili! ?

? **Nel nuovo episodio del Bushido Run Podcast** ti svelo come ho integrato il Tabata nella mia routine e come puoi farlo anche tu!

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