#45 Quello che ti dice il tuo orologio è davvero preciso? Abbiamo approfondito il VO2Max!

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* Quali dispositivi sono più affidabili? ?

* Perché il tuo smartwatch NON misura il VO2Max (e come funziona?). ??

* Come interpretare i numeri in modo COSTUTTIVO per migliorare la tua corsa. ?

Non farti ingannare dalle etichette "ottimo" o "superiore alla media"! Il trend è ciò che conta. ?

? Link in bio per l'articolo completo su UnoDi300it!

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