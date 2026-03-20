Non tutti i podcast sul running parlano davvero a chi corre.

“Bushido Run – Lo Zen di un Ultra Runner” è pensato per chi vive la corsa come qualcosa di più di un semplice allenamento. Qui si parla di gara, preparazione, fatica e testa, ma anche di equilibrio, approccio mentale e crescita nel lungo periodo.

È un contenuto che accompagna chi corre su strada e trail, offrendo spunti utili per affrontare meglio gli allenamenti e le competizioni, dalle distanze più brevi fino alle ultra. Ogni episodio aggiunge un tassello: più consapevolezza, più lucidità, più direzione.

Se stai cercando qualcosa che ti aiuti a migliorare davvero, non solo nei numeri ma anche nel modo in cui vivi la corsa, questo è il podcast giusto.

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