#129 IL NEMICO SILENZIOSO DELLA TUA CORSA: Overstriding e Come Sconfiggerlo

PodCast

 

Ti senti stanco dopo ogni corsa? Infortuni ricorrenti? Potrebbe essere un problema di OVERSTRIDING!

In questo nuovo episodio del Bushido Run Podcast, smascheriamo il "nemico silenzioso" che sta erodendo la tua performance e mettendo a rischio i tuoi muscoli.

Scopri:

* Cosa è l'overstriding e perché è pericoloso.

* Come identificare se corri con una falcata sbagliata.

* Consigli pratici per correggere la tua tecnica e correre più efficiente.

#bushidorunpodcast #running #tecnicacorretta #prevenzioneinfortuni #runningtips #corriconsapevolezza #unodi300

Ascolta la puntata

Scarica l’app: Google Play · App Store

Di la tua:

Lascia un commento

«
»

Abbiamo parlato anche di:

Amici e Sentimenti Annunci Attualità e Società Casa e Giardino Cellulari e Telefonia Cibi e Bevande Cinema Città Dibattito diMartedì Eco e Natura Economia e Finanza Editoriale Feste ed Eventi Foto Fun Guide Internet e Tecnologia Intrattenimento Lavoro Moda e Bellezza Motori Musei Musica Parma PodCast Politica Promo Salute e Benessere Scienza Scrittori e Artisti Sport Turismo e Viaggi Tv Utilità Valtaro

AmiciAmici (www.amiciamici.com) è un © di Gian Marco Tedaldi. Non vi è una periodicità fissa, gli aggiornamenti avvengono quando si ha materiale, tempo e voglia. Non ci si assume la responsabilità per inesattezze o per danni derivati dall'uso di questo sito. Inoltre i collegamenti a siti esterni, i contenuti reperiti da altri siti e/o i video proposti non sono collegati a questo sito e non ne condividono per forza le idee e le convinzioni. Non ci si assume le responsabilità di violazioni a leggi o copyright da parte di terze parti inserite come contenuti aggiuntivi a questo sito. Ogni autore, sia di articoli che di commenti, si assume ogni responsabilità civile e penale di quanto scritto.
Licenza Creative Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Con il contributo di BKTPGroup.com Web Agency a Parma offre la sua consulenza su Social Network, SEO, WordPress, Magento, E-Commerce e marketing

Made with in ValTaro