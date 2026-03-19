129 IL NEMICO SILENZIOSO DELLA TUA CORSA: Overstriding e Come Sconfiggerlo

Ti senti stanco dopo ogni corsa? Infortuni ricorrenti? Potrebbe essere un problema di OVERSTRIDING!

In questo nuovo episodio del Bushido Run Podcast, smascheriamo il "nemico silenzioso" che sta erodendo la tua performance e mettendo a rischio i tuoi muscoli.

Scopri:

* Cosa è l'overstriding e perché è pericoloso.

* Come identificare se corri con una falcata sbagliata.

* Consigli pratici per correggere la tua tecnica e correre più efficiente.

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