41 STOP a “Correre a Sensazione”!

Ciao a tutti gli amanti del trail running! Siete stanchi di soffrire in salita e di sprecare energie in discesa? ?
Nell’ultimo episodio del Bushido Run Podcast, vi svelo un segreto che ha cambiato il mio modo di affrontare le gare: **la pianificazione del passo in base al dislivello!** ?
In questo video, vi mostro:
* Come ho abbandonato il “correre a sensazione”
* L’app che mi ha aperto gli occhi
* Come creare una strategia di gara personalizzata e scientifica
* E come ho migliorato i miei tempi di ben 10 minuti!
Non perderti questo episodio, che potrebbe fare la differenza nella tua prossima gara! ?
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