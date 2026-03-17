#41 STOP a “Correre a Sensazione”!

PodCast

 

Ciao a tutti gli amanti del trail running! Siete stanchi di soffrire in salita e di sprecare energie in discesa? ?

Nell’ultimo episodio del Bushido Run Podcast, vi svelo un segreto che ha cambiato il mio modo di affrontare le gare: **la pianificazione del passo in base al dislivello!** ?

In questo video, vi mostro:

* Come ho abbandonato il “correre a sensazione”

* L’app che mi ha aperto gli occhi

* Come creare una strategia di gara personalizzata e scientifica

* E come ho migliorato i miei tempi di ben 10 minuti!

Non perderti questo episodio, che potrebbe fare la differenza nella tua prossima gara! ?

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