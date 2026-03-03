L’Indice di Crescita dei Tartufi, in tasca. Su iOS e Android.

Attualità e Società Cibi e Bevande Eco e Natura Guide

Se sei un appassionato di tartufi, un cercatore esperto o semplicemente vuoi capire quando e dove le condizioni meteo sono favorevoli, Tartufo Indice Crescita è lo strumento che stavi aspettando.

Disponibile per iPhone e Android, Tartufo Indice Crescita stima in tempo reale l’Indice di Crescita dei Tartufi (IGT) per diverse località italiane, combinando dati meteo correnti e storici con una logica agro-climatica dedicata.

Perché nasce Tartufo Indice Crescita?

La crescita del tartufo dipende da un equilibrio delicato tra:

  • disponibilità idrica
  • temperatura
  • stagionalità
  • raffreddamento autunnale
  • assenza di stress termico o idrico

Tartufo Indice Crescita traduce questi fattori complessi in un indice semplice e intuitivo da 0 a 100, permettendoti di avere una panoramica immediata delle condizioni favorevoli.

Mappa Interattiva Intelligente

Con Tartufo Indice Crescita puoi:

  • Visualizzare una mappa interattiva dell’Italia
  • Consultare i marker colorati in base al punteggio IGT
  • Vedere cerchi di influenza proporzionati all’indice
  • Toccare ogni località per aprire una scheda dettagliata ottimizzata per smartphone

Un colpo d’occhio e capisci subito dove le condizioni sono più promettenti.

Calcolo IGT per specie

L’Indice di Crescita è disponibile per le principali specie:

  • magnatum
  • melanosporum
  • aestivum
  • uncinatum

Ogni specie ha il proprio range climatico ottimale e viene valutata con un algoritmo dedicato.

Il risultato finale:

  • punteggio numerico (0–100)
  • colore identificativo
  • descrizione qualitativa delle condizioni

Trend 7 e 30 giorni

Non solo fotografia istantanea.

Puoi analizzare:

  • andamento degli ultimi 7 giorni
  • andamento degli ultimi 30 giorni
  • mini-grafici per capire se la situazione sta migliorando o peggiorando

Perfetto per valutare le dinamiche meteo e anticipare possibili finestre favorevoli.

Dati Meteo Affidabili e Resilienza

Tartufo Indice Crescita utilizza:

  • Geocoding tramite Open-Meteo
  • Dati meteo correnti e storici giornalieri
  • Cache locale per utilizzo anche con rete instabile
  • Fallback su dati salvati
  • Messaggi chiari in caso di dati non disponibili

Inoltre:

  • Aggiornamento automatico ogni ~8 ore
  • Pulsante “Aggiorna Dati” per refresh manuale immediato

Esperienza Utente Ottimizzata

  • Avvio rapido con splash screen ottimizzato
  • Interfaccia responsive (desktop + mobile)
  • Overlay mobile intuitivo
  • Accessibilità di base con gestione focus e aria-live

Tecnologia utilizzata:

  • Angular + Ionic
  • Leaflet + OpenStreetMap
  • Capacitor (Android/iOS)
  • Test automatizzati con Vitest

Quando usare Tartufo Indice Crescita?

Ideale per:

  • Valutazione preliminare delle condizioni favorevoli
  • Confronto rapido tra comuni
  • Supporto informativo prima di un’uscita

Nota: l’app fornisce un supporto decisionale informativo e non sostituisce rilievi diretti sul campo.

Scarica ora Tartufo Indice Crescita

Apple App Store

https://apps.apple.com/it/app/tartufo-indice-crescita/id6757874112

Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bktpgroup.truffleapp&pcampaignid=web_share

Tartufo Indice Crescita

Dai dati meteo a un indice chiaro.

Dal numero alla decisione.

Dal territorio alla strategia.

FoodTTT a Parma#FoodTTT: A tavola (non) si twitta! … anche a Parma

Di la tua:

Lascia un commento

«
»

Abbiamo parlato anche di:

Amici e Sentimenti Annunci Attualità e Società Casa e Giardino Cellulari e Telefonia Cibi e Bevande Cinema Città Dibattito diMartedì Eco e Natura Economia e Finanza Editoriale Feste ed Eventi Foto Fun Guide Internet e Tecnologia Intrattenimento Lavoro Moda e Bellezza Motori Musei Musica Parma PodCast Politica Salute e Benessere Scienza Scrittori e Artisti Sport Turismo e Viaggi Tv Utilità Valtaro

AmiciAmici (www.amiciamici.com) è un © di Gian Marco Tedaldi. Non vi è una periodicità fissa, gli aggiornamenti avvengono quando si ha materiale, tempo e voglia. Non ci si assume la responsabilità per inesattezze o per danni derivati dall'uso di questo sito. Inoltre i collegamenti a siti esterni, i contenuti reperiti da altri siti e/o i video proposti non sono collegati a questo sito e non ne condividono per forza le idee e le convinzioni. Non ci si assume le responsabilità di violazioni a leggi o copyright da parte di terze parti inserite come contenuti aggiuntivi a questo sito. Ogni autore, sia di articoli che di commenti, si assume ogni responsabilità civile e penale di quanto scritto.
Licenza Creative Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Con il contributo di BKTPGroup.com Web Agency a Parma offre la sua consulenza su Social Network, SEO, WordPress, Magento, E-Commerce e marketing

Made with in ValTaro