L’Indice di Crescita dei Tartufi, in tasca. Su iOS e Android.

Se sei un appassionato di tartufi, un cercatore esperto o semplicemente vuoi capire quando e dove le condizioni meteo sono favorevoli, Tartufo Indice Crescita è lo strumento che stavi aspettando.

Disponibile per iPhone e Android, Tartufo Indice Crescita stima in tempo reale l’Indice di Crescita dei Tartufi (IGT) per diverse località italiane, combinando dati meteo correnti e storici con una logica agro-climatica dedicata.

Perché nasce Tartufo Indice Crescita?

La crescita del tartufo dipende da un equilibrio delicato tra:

disponibilità idrica

temperatura

stagionalità

raffreddamento autunnale

assenza di stress termico o idrico

Tartufo Indice Crescita traduce questi fattori complessi in un indice semplice e intuitivo da 0 a 100, permettendoti di avere una panoramica immediata delle condizioni favorevoli.

Mappa Interattiva Intelligente

Con Tartufo Indice Crescita puoi:

Visualizzare una mappa interattiva dell’Italia

Consultare i marker colorati in base al punteggio IGT

in base al punteggio IGT Vedere cerchi di influenza proporzionati all’indice

proporzionati all’indice Toccare ogni località per aprire una scheda dettagliata ottimizzata per smartphone

Un colpo d’occhio e capisci subito dove le condizioni sono più promettenti.

Calcolo IGT per specie

L’Indice di Crescita è disponibile per le principali specie:

magnatum

melanosporum

aestivum

uncinatum

Ogni specie ha il proprio range climatico ottimale e viene valutata con un algoritmo dedicato.

Il risultato finale:

punteggio numerico (0–100)

colore identificativo

descrizione qualitativa delle condizioni

Trend 7 e 30 giorni

Non solo fotografia istantanea.

Puoi analizzare:

andamento degli ultimi 7 giorni

andamento degli ultimi 30 giorni

mini-grafici per capire se la situazione sta migliorando o peggiorando

Perfetto per valutare le dinamiche meteo e anticipare possibili finestre favorevoli.

Dati Meteo Affidabili e Resilienza

Tartufo Indice Crescita utilizza:

Geocoding tramite Open-Meteo

Dati meteo correnti e storici giornalieri

Cache locale per utilizzo anche con rete instabile

Fallback su dati salvati

Messaggi chiari in caso di dati non disponibili

Inoltre:

Aggiornamento automatico ogni ~8 ore

Pulsante “Aggiorna Dati” per refresh manuale immediato

Esperienza Utente Ottimizzata

Avvio rapido con splash screen ottimizzato

Interfaccia responsive (desktop + mobile)

Overlay mobile intuitivo

Accessibilità di base con gestione focus e aria-live

Tecnologia utilizzata:

Angular + Ionic

Leaflet + OpenStreetMap

Capacitor (Android/iOS)

Test automatizzati con Vitest

Quando usare Tartufo Indice Crescita?

Ideale per:

Valutazione preliminare delle condizioni favorevoli

Confronto rapido tra comuni

Supporto informativo prima di un’uscita

Nota: l’app fornisce un supporto decisionale informativo e non sostituisce rilievi diretti sul campo.

Scarica ora Tartufo Indice Crescita

Apple App Store

https://apps.apple.com/it/app/tartufo-indice-crescita/id6757874112

Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bktpgroup.truffleapp&pcampaignid=web_share

Tartufo Indice Crescita

Dai dati meteo a un indice chiaro.

Dal numero alla decisione.

Dal territorio alla strategia.