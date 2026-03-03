L’Indice di Crescita dei Tartufi, in tasca. Su iOS e Android.

Se sei un appassionato di tartufi, un cercatore esperto o semplicemente vuoi capire quando e dove le condizioni meteo sono favorevoli, Tartufo Indice Crescita è lo strumento che stavi aspettando.
Disponibile per iPhone e Android, Tartufo Indice Crescita stima in tempo reale l’Indice di Crescita dei Tartufi (IGT) per diverse località italiane, combinando dati meteo correnti e storici con una logica agro-climatica dedicata.
La crescita del tartufo dipende da un equilibrio delicato tra:
Tartufo Indice Crescita traduce questi fattori complessi in un indice semplice e intuitivo da 0 a 100, permettendoti di avere una panoramica immediata delle condizioni favorevoli.
Con Tartufo Indice Crescita puoi:
Un colpo d’occhio e capisci subito dove le condizioni sono più promettenti.
L’Indice di Crescita è disponibile per le principali specie:
Ogni specie ha il proprio range climatico ottimale e viene valutata con un algoritmo dedicato.
Il risultato finale:
Non solo fotografia istantanea.
Puoi analizzare:
Perfetto per valutare le dinamiche meteo e anticipare possibili finestre favorevoli.
Tartufo Indice Crescita utilizza:
Inoltre:
Tecnologia utilizzata:
Ideale per:
Nota: l’app fornisce un supporto decisionale informativo e non sostituisce rilievi diretti sul campo.
Apple App Store
https://apps.apple.com/it/app/tartufo-indice-crescita/id6757874112
Google Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bktpgroup.truffleapp&pcampaignid=web_share
Dai dati meteo a un indice chiaro.
Dal numero alla decisione.
Dal territorio alla strategia.
