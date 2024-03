Civert SRL: Innovazione Italiana nella Realizzazione di Capannoni Mobili in PVC

Civert SRL si posiziona come punto di riferimento italiano nel settore della costruzione di capannoni e coperture in PVC, offrendo soluzioni mobili ideali per le aziende alla ricerca di nuovi spazi per attività di magazzino o produzione.

L’azienda è una consolidata realtà italiana specializzata nella produzione di capannoni mobili in PVC, una soluzione innovativa che consente alle imprese di creare rapidamente nuovi spazi coperti a costi competitivi.

Civert si impegna a fornire soluzioni di copertura adatte a una vasta gamma di aziende, dalle piccole imprese alle grandi multinazionali. Queste soluzioni sono progettate per migliorare le performance logistiche e di magazzino, consentendo la creazione di nuove aree produttive e di stoccaggio coperte.

I capannoni in PVC di Civert presentano una struttura robusta in carpenteria metallica, rivestita con un telo di copertura resistente proveniente dalle migliori filiere europee. Questa combinazione di materiali permette la realizzazione di tensostrutture solide, ideali per lo stoccaggio di materiali e merci al riparo da condizioni meteorologiche avverse.

Il motto di Civert riflette il loro impegno: “Civert: meglio coprire meglio.”

Il Direttore Commerciale di Civert SRL sottolinea il vantaggio delle loro coperture mobili, catalogate come tali per i sistemi di scorrimento alla base. Queste strutture sono esenti dalla necessità di concessioni edilizie, eliminando preoccupazioni legate a fermi di lavoro o costi aggiuntivi legati alla burocrazia.

Le tempistiche ridotte di progettazione e montaggio, insieme alla bassa manutenzione nel tempo, fanno dei capannoni mobili Civert una scelta sicura per le imprese che necessitano di costruire nuove strutture in tempi brevi, evitando vincoli burocratici.

Il team tecnico di Civert è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni innovative per migliorare le prestazioni dei loro capannoni e accelerare il processo progettuale. Grazie a questo impegno, Civert SRL è diventata il punto di riferimento italiano per le coperture mobili in PVC.

La produzione avviene nello stabilimento vicino ad Alba, nel territorio UNESCO di Langhe e Roero, utilizzando macchinari 4.0, materie prime di alta qualità e tecniche costruttive avanzate. Il responsabile di produzione di Civert SRL conclude sottolineando che questa combinazione perfetta garantisce la produzione di strutture certificate progettate per durare e offrire prestazioni ottimali.

Visita il nostro sito www.civert.it per scoprire tutte le soluzioni di copertura per la tua azienda.