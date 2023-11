TessitoreRicevimenti.it organizza il matrimonio a tema “HALLOWEEN” presso Villa Marta (villa ricevimenti Roma)

La festa più spaventosa dell’anno si sta avvicinando

Costumi, maschere mostruose e dolcetti!

Inizialmente la festa di Halloween non è mai stata presa tanto in considerazione ma negli ultimi anni grazie agli Stati Uniti ha raggiunto molta popolarità assumendo un significato totalmente differente da quello che era in origine.

Da notte macabra e tenebrosa si è trasformata in una notte fatta di divertimento per grandi e piccoli, tant’è che ai giorni d’oggi sono molte le coppie che scelgono di festeggiare il proprio Matrimonio seguendo questo stile a dir poco unico!

Tanti gli elementi che ci fanno pensare ad Halloween…Primo tra tutti il Tableau! La location di Villa Marta possiede un bellissimo albero della Magnolia che si trova nel grande giardino, ideale se si vuole avere un Tableau dinamico con tanti nastri a scendere e zucche e fantasmini appesi ai vari rami.

Halloween si sa è la festa delle maschere per eccellenza perciò come non prendere il Photo Booth, altro servizio che propone la struttura di Villa Marta che con tante parrucche e cappelli potrete “Mascherarvi”.

Aperitivo ed antipasti a bordo piscina che con luci e lanterne sarà ancora più suggestivo.

Cena nel grande salone di Villa Marta dove ad aspettarvi ci saranno tavoli tondi con tovagliato nero e arancione e un bellissimo angolo goloso e decorativo…La caramellata!

Caramelle zuccherose, gommose, nutelline, marshmallow, smarties e tante altre leccornie che delizieranno tutti i palati.

Una festa di Halloween senza un po’ di magia che festa sarebbe?!

Tranquilli per quello c’è il Mago di Villa Marta che passerà da tavolo a tavolo per fare dei giochi di prestigio divertenti sia per grandi che per piccoli.

Prima di andare non dimenticate che vi aspetta, nel giardino incantato, la torta e per salutare i vostri ospiti direi che lanciare dei palloncini a Led è la cosa migliore.

