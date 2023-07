Ad informarsi su come aiutare un figlio tossicodipendente sono solitamente quei genitori che, stanchi di vedere il proprio caro che si autodistrugge a causa della droga, vogliono trovare un modo per farlo uscire dalla tossicodipendenza.

Quando si prova a capire come aiutare un figlio tossicodipendente, capita spesso di trovarsi di fronte a numerosi ostacoli che rendono la cosa apparentemente “impossibile“.

Non di rado, infatti, chi usa cocaina prova a sminuire la gravità del problema (anche quando è palese che la situazione è del tutto differente da come la vuole far credere), nella speranza di allentare la pressione esercitata su di lui e, di conseguenza, rendendo vano ogni tentativo di dargli una mano.

Nonostante questo, però, la cosa giusta da fare è quella di insistere e provare in tutti i modi a fargli capire che non può continuare così. Laddove non ci si dovesse riuscire, allora bisogna richiedere l’intervento di esperti e farsi consigliare sul modo corretto di agire.

Il Centro di Recupero Tossicodipendenti Narconon Gabbiano, attivo dal 1988, è in grado di fornire il supporto necessario a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto per convincere un proprio caro a smettere di usare droga.

Come Aiutare un Figlio Tossicodipendente: un Supporto Efficace

Le difficoltà che si incontrano quando si cerca di capire come aiutare un figlio tossicodipendente, sono spesso legate al fatto di non riuscire a capire cos’è che gli impedisce di smettere di usare droga.

Bisogna avere ben chiaro, infatti, che alla base di un problema di tossicodipendenza solitamente sussiste una condizione di disagio, che può essere di natura fisica o emotiva, che la persona ha cercato di “superare” cominciando a far uso di droga.

Per questo motivo, quando si propone ad un tossicodipendente di smettere per intraprendere un programma di recupero, in molti casi potrebbe rifiutare, oppure giurare di smettere da solo o ancora rimandare il momento giusto per farsi aiutare.

Di fronte ad un atteggiamento del genere, spesso i familiari e/o amici decidono di “gettare la spugna” ed aspettano che sia il proprio caro a farsi avanti, ma difficilmente questo accade.

E’ proprio per evitare che la situazione peggiori che bisogna farsi aiutare da chi sa come affrontare adeguatamente una situazione del genere.

Gli operatori del Centro Narconon Gabbiano sono degli esperti, sanno come parlare con un tossicodipendente e come gestire qualunque tipo di obiezione possa avanzare. Sono inoltre disponibili ad affiancare le famiglie direttamente a domicilio, tramite un colloquio finalizzato a convincere il loro caro a prendere la decisione di intraprendere il Programma Narconon.

