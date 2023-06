Airzone collabora con Daikin per la realizzazione del sistema DZK

Airzone ha siglato un accordo con Daikin North America, l’azienda di climatizzazione leader a livello mondiale. Grazie a questo accordo, l’azienda spagnola Airzone produrrà in esclusiva per Daikin l’innovativo sistema DZK. Questo sistema utilizza la tecnologia più avanzata del momento per consentire la migliore climatizzazione personalizzata per diverse aree della nostra casa, con la stessa attrezzatura e controllo indipendente per ciascuna delle stanze.

L’ingegnerizzazione del sistema DZK ha permesso lo sviluppo di un metodo rivoluzionario ottenuto dopo un anno di ricerca e collaborazione tra le due aziende, che sono riuscite a combinare l’efficienza, la funzionalità e il controllo di Airzone, con le apparecchiature di refrigerazione variabile Daikin, dando vita al sistema DZK zoning, che è il più avanzato sul mercato.

I nuovi climatizzatori basati sul sistema DZK sono stati messi in vendita negli Stati Uniti e in Canada nel febbraio 2014 con grande successo di vendite, ed ora abbiamo la possibilità di goderne i notevoli vantaggi anche nel nostro Paese. Per saperne di più contatta Assistenza Condizionatori Roma.

Grazie alla sua funzione Eco-Adap, l’utente può ottenere il miglior comfort di climatizzazione regolando il controllo della temperatura di ogni stanza o zona dallo stesso dispositivo, ottenendo la temperatura desiderata in stanze diverse e ottenendo un notevole risparmio energetico, che può raggiungere i 53%.

Efficienza energetica

Grazie alla sua funzione Q-Adapt, il flusso d’aria e il raffreddamento si adattano automaticamente alle esigenze di ogni apparecchiatura e installazione, ottenendo la migliore efficienza al minor costo.

Sulla base delle funzioni precedenti, i costi di manutenzione dell’impianto sono ridotti al massimo, che viene mantenuto a prestazioni ottimali per molto più tempo.

Ora puoi ottenere il miglior sistema economico di refrigerazione e suddivisione in zone dell’aria condizionata attraverso un comparatore che ti consentirà di scegliere in ogni momento il dispositivo più adatto alle tue esigenze e al tuo budget. Grazie al comparatore intuitivo e facile da usare, puoi calcolare tra 4 diversi tipi di budget e scegliere l’installazione del sistema di refrigerazione e suddivisione in zone DZK più adatta alla tua casa o azienda.