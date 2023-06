Per comprendere appieno come disintossicarsi dalla cocaina è necessario intervenire non solo sull’uso di droga in sè, ma soprattutto sui motivi che hanno indotto una persona a cominciare a farne uso, perchè altrimenti riuscire a liberarsi da questa sostanza sarà pressochè impossibile.

Per riuscire a disintossicarsi dalla cocaina, pertanto, non basta la sola forza di volontà, ma è necessario farsi aiutare da esperti che dispongono degli strumenti necessari per gestire al meglio questo problema.

Il Centro di Recupero Cocainomani Narconon Gabbiano, è specializzato nella disintossicazione e riabilitazione dalla dipendenza da cocaina e rappresenta una soluzione efficace per liberarsi una volta e per tutte da questa tossicodipendenza.

Per liberarsi di questa schiavitù, spesso la persona mette in atto dei tentativi finalizzati ad evitare tutte quelle situazioni, e quelle persone, che potrebbero indurla a fare nuovamente uso di cocaina. Ciò però non è sufficiente perchè i motivi che l’hanno indotta ad usare droga non vengono affrontati.

Nel tentativo di disintossicarsi dalla cocaina, inoltre, prova semplicemente ad interromperne l’assunzione e trattenersi dal desiderio di farne nuovamente uso. Così facendo, però, si ritroverà inevitabilmente a dover affrontare tutta una serie di meccanismi, fisici e mentali, che se non vengono gestiti nel modo corretto possono facilmente rendersi responsabili di una ricaduta.

E’ proprio per questo motivo che se si vuole risolvere un problema di dipendenza da cocaina, la miglior cosa da fare è quella di farsi aiutare ed intraprendere un completo programma di recupero che agisca in modo specifico su tutti i fattori implicati nella tossicodipendenza, sia da un punto di vista fisico che mentale.

Il Centro Narconon Gabbiano, fornisce un completo percorso riabilitativo che aiuta il cocainomane non solo a disintossicarsi fisicamente, per mezzo di un programma di specifiche saune, ma gli permette anche di individuare e risolvere le motivazioni che sono alla base della sua dipendenza.

Il Programma Narconon si basa su un approccio del tutto drug-free, ovvero che non prevede il ricorso a farmaci, psicofarmaci o droghe sostitutive, proprio perchè non si vuole incorrere nel rischio di far subentrare un’altra dipendenza.

