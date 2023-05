Per comprendere appieno come disintossicarsi dall’alcool bisogna risolvere i motivi che hanno indotto la persona ad iniziare ad abusarne in primo luogo.

Per riuscire in questo intento è indispensabile rivolgersi a degli esperti in materia di alcolismo, i quali sapranno certamente come intervenire.

Nel tentativo di comprendere come disintossicarsi dall’alcool, l’individuo si scontra con tutta una serie di ostacoli che, se affrontati avvalendosi della sola forza di volontà, possono apparire quasi insormontabili.

Una persona che abusa di alcool, infatti, lo fa nel tentativo di “superare” una condizione di disagio, fisica o emotiva, che non riesce a gestire diversamente. Si innesca così un circolo vizioso dal quale diventa difficile uscire e che vede come protagonista indiscussa la sostanza alcolica, della quale non può più fare a meno.

Limitarsi solamente a smettere di bere alcool, pertanto, non si rivela funzionale per liberarsi da questa dipendenza, in quanto le motivazioni che sono alla base rimangono irrisolte.

E’ proprio per questo motivo che se si vuole comprendere come disintossicarsi dall’alcool bisogna affidarsi a chi conosce il problema e dispone degli strumenti necessari per risolvere concretamente questo tipo di dipendenza.

Al Centro di Recupero Alcolisti Narconon Gabbiano, grazie ad un programma di recupero funzionale, che non ricorre a farmaci o sostitutivi, si da supporto all’alcolista lungo un percorso finalizzato, in primo luogo, alla disintossicazione fisica. Questa avviene per mezzo di un programma attività fisica, reintegrazione vitaminica e sudorazione indotta in delle specifiche saune, appositamente studiato per eliminare dall’organismo tutte le tossine di alcool ed altre sostanze nocive immagazzinate nei tessuti adiposi del corpo, poichè queste rappresentano una delle principali cause delle ricadute.

In secondo luogo, si lavora in cooperazione con la persona per individuare e risolvere quelle che sono state le motivazioni di base della sua alcoldipendenza, al fine di aiutarla a non dover più avvertire l’esigenza di abusare di alcool per “sentirsi meglio”.

Il Centro Narconon Gabbiano sa come disintossicarsi dall’alcool trattando tutti gli aspetti implicati ed è in grado di aiutare una persona a smettere di bere in modo efficace.

