Le persone che si chiedono come aiutare un cocainomane sono spesso familiari o amici che vogliono capire come fare per dare una mano ad un proprio caro.

Dato che, spesso, una persona che usa cocaina fa molta fatica ad ammettere il suo problema di tossicodipendenza e ad accettare una qualsiasi forma di aiuto, la miglior cosa da fare è quella di rivolgersi a degli esperti che dispongono dell’esperienza necessaria per gestire al meglio una situazione di questo tipo.

Il Centro di Recupero Cocainomani Narconon Gabbiano, attivo dal 1988, è in grado di fornire il giusto supporto a tutte quelle persone che hanno bisogno di aiuto per dare una mano ad un proprio caro e convincerlo a fare subito qualcosa per risolvere il suo problema di dipendenza da cocaina.

Quando si cerca di aiutare un cocainomane, infatti, può capitare di scontrarsi con delle grosse difficoltà perchè lui non è sempre disposto ad affrontare l’argomento, tant’è vero che può anche negare di usare cocaina oppure può provare in tutti i modi di sminuire la gravita della condizione.

Nel tentativo di superare tale reticenza, familiari e amici possono provare a convincere il proprio caro assumendo atteggiamenti differenti: talvolta più comprensivi, nella speranza di indurlo ad aprirsi e fargli accettare il loro aiuto, e altre volte più decisi, al fine di suscitare una reazione di qualche tipo.

Purtroppo, però, può capitare che nessuna di queste “strategie” porti verso il risultato sperato perchè la persona, sentendosi pressata, potrebbe anche chiudersi completamente in sè stessa.

E’ proprio per questo motivo che, laddove l’intervento di familiari o amici non dovesse bastare, è necessario farsi aiutare da esperti che sanno cosa fare per dare una svolta ad una situazione del genere.

Gli operatori del Centro Narconon Gabbiano, grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, sanno come parlare con una persona che usa cocaina e come gestire qualunque tipo di obiezione che essa possa avanzare. Sono inoltre disponibili ad affiancare le famiglie direttamente a domicilio, tramite un colloquio finalizzato a convincere il loro caro a prendere la decisione di farsi aiutare.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.centrodirecupero.net oppure chiama il Numero Verde Gratuito 800 178 796 – Attivo 24 ore su 24 – 7 giorni su 7