Sempre più persone si chiedono come aiutare un alcolista, perchè stanche di vedere un proprio caro che continua ad autodistruggersi a causa dell’alcool e vogliono capire cosa fare per consentirgli di uscire dall’alcolismo.

Aiutare un alcolista non è sicuramente una cosa semplice perchè, spesso, non è disposto a parlare del suo problema oppure fa di tutto pur di sminuirlo, al fine di allentare la pressione esercitata su di lui.

E’ proprio per colpa di questo atteggiamento che familiari ed amici si ritrovano in difficoltà, in quanto non riescono ad abbattere quel muro di incomunicabilità innalzato dal proprio coniuge che impedisce anche solo di affrontare l’argomento.

In una situazione del genere, pertanto, la miglior soluzione è quella di affidarsi a dei professionisti che siano in grado di gestire adeguatamente una condizione di questo tipo.

Il Centro di Recupero Alcolisti Narconon Gabbiano, attivo dal 1988, è in grado di fornire il giusto supporto a tutte quelle persone che vogliono dare una mano ad un proprio caro per convincerlo a fare subito qualcosa per combattere l’alcolismo.

Quando familiari ed amici si cimentano nel tentativo di aiutare il proprio caro a smettere di bere, spesso tenta varie soluzioni al fine di trovare quella giusta: talvolta prova la strada della comunicazione, nella speranza di convincerlo ad aprirsi e fargli ammettere che ha bisogno di aiuto; altre volte, invece, assume un atteggiamento più rigido e deciso, al fine di scuoterlo e fargli comprendere che la famiglia non è più disposta a stare a guardare mentre lui si distrugge.

Purtroppo, però, non è detto che queste soluzioni possano portare ad un effettivo cambiamento dello stato di cose, questo perchè l’alcool prende il sopravvento su ogni cosa ed impedisce alla persona di vedere anche la disperazione dei propri cari.

Di fronte ad una situazione che pare immutabile, le mogli possono anche decidere di “gettare la spugna” ed aspettare che sia il proprio marito a farsi avanti, ma non sempre questo accade. Per questo motivo,

Gli operatori del Centro Narconon Gabbiano, invece, sono degli esperti, sanno come far breccia nella diffidenza di un alcolista e sono in grado di far fronte a tutti i suoi tentativi di negare il suo problema. Sono inoltre disponibili ad affiancare le mogli direttamente a domicilio, attraverso un colloquio finalizzato a convincere il loro marito a prendere la decisione di intraprendere il Programma Narconon e fare subito qualcosa per smettere di bere.

Grazie al Centro Narconon Gabbiano, migliaia di persone sono riuscite a risolvere definitivamente un problema di alcolismo e adesso conducono un’esistenza felice, serena e, soprattutto, libera dall’alcool.

