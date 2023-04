Il Centro di Recupero Tossicodipendenti Narconon Gabbiano, attivo dal 1988, rappresenta la miglior soluzione per coloro che convivono, direttamente o indirettamente, con un problema di dipendenza da droghe e vogliono trovare un modo per uscirne una volta e per tutte.

Il Centro di Recupero Tossicodipendenti Narconon Gabbiano è una struttura specializzata in disintossicazione e riabilitazione da droga e, nel corso degli anni, ha aiutato migliaia di persone ad uscire dalla tossicodipendenza ed a ricominciare a vivere.

Ciò che differenzia il Centro di Recupero Tossicodipendenti Narconon Gabbiano dalle altre strutture per tossicodipendenti è proprio la consapevolezza con la quale affronta la dipendenza da droga e cioè non coma una malattia da curare avvalendosi di terapie farmacologiche, ma come la conseguenza ad un malessere, fisico o psicologico, che la persona ha sperato di affrontare facendo uso di una o più sostanze stupefacenti.

Proprio per questo motivo, l’approccio utilizzato è di tipo “drug-free” e non prevede, quindi, la somministrazione di farmaci, psicofarmaci o sostitutivi e permette di andare ad agire su tutti gli aspetti implicati nella tossicodipendenza, sia da un punto di vista fisico che psicologico.

Affidarsi al Centro Narconon Gabbiano significa affrontare un problema delicato come la tossicodipendenza insieme a dei professionisti e nel massimo rispetto della privacy, svolgendo un programma appositamente studiato per aiutare la persona a risolvere a 360 gradi tutti gli aspetti implicati in questa condizione, sia da un punto di vista fisico che psicologico.

Attraverso le differenti fasi del Programma Narconon, infatti, la persona ha la possibilità non solo di disintossicarsi fisicamente grazie ad un esatto regime di attività fisica, reintegrazione vitaminica e sudorazione indotta in delle specifiche saune, ma anche di individuare e risolvere tutte le motivazioni che stanno alla base della sua dipendenza da droga.

Inoltre, per mezzo di corsi di miglioramento personale basati sull’etica e la responsabilità, acquisisce gli strumenti per far fronte alle difficolt1a della vita senza mai più far uso di nessun tipo di sostanza stupefacente.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.centrodirecupero.net oppure chiama il Numero Verde Gratuito 800 178 796 – Attivo 24 ore su 24 – 7 giorni su 7