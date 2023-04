Il Centro di Recupero Cocainomani Narconon Gabbiano è specializzato nella disintossicazione e riabilitazione dalla dipendenza da cocaina e, dal 1988 opera avvalendosi di un metodo funzionale che, nel corso degli anni, gli ha permesso di salvare la vita a migliaia di persone, consentendo loro di uscire dalla dipendenza da cocaina in maniera definitiva.

La peculiarità del programma che si svolge al Centro di Recupero Tossicodipendenti Narconon Gabbiano è rappresentata da un approccio alla dipendenza dalla cocaina assolutamente drug-free, ovvero che non prevede la somministrazione di farmaci, psicofarmaci o droghe sostitutive. Ciò favorisce la risoluzione della tossicodipendenza senza incorrere nel rischio di innescarne un’altra.

Questo percorso si configura come una soluzione efficace che permette di spezzare, una volta per tutte, quelli che sono i meccanismi, sia fisici che psicologici, che sottendono la dipendenza da cocaina.

Il Centro di Recupero Cocainomani Narconon Gabbiano rappresenta la miglior soluzione per smettere di usare cocaina, come è possibile riscontrare nelle migliaia di testimonianze di ex-cocainomani che hanno iniziato e portato a termine il programma di disintossicazione da cocaina, riprendendo in mano le redini della propria vita.

Ciò che contraddistingue il Centro di Recupero Cocainomani Narconon Gabbiano dalle altre strutture per disintossicarsi dalla cocaina è il programma di recupero di cui si avvale in quanto, in maniera completamente naturale e senza fare ricorso alla somministrazione di farmaci, psicofarmaci e sostitutivi, permette di intervenire su tutti gli aspetti implicati nella dipendenza da cocaina, sia da un punto di vista fisico che psicologico.

Attraverso le differenti fasi del Programma Narconon, infatti, la persona ha la possibilità non solo di disintossicarsi fisicamente grazie ad un esatto regime di attività fisica, reintegrazione vitaminica e sudorazione indotta in delle specifiche saune, ma anche di individuare e risolvere le motivazioni di base della sua tossicodipendenza.

Inoltre, per mezzo di seminari formativi basati sull’etica e la responsabilità, acquisisce gli strumenti necessari per far fronte alle difficoltà della vita senza mai più ricorrere a nessun tipo di sostanza stupefacente.

Grazie all’efficacia del metodo utilizzato e dei risultati conseguiti nel corso degli anni, il Centro Narconon Gabbiano è considerato un punto di riferimento da tutti coloro che operano nel settore del recupero dalle tossicodipendenze.

