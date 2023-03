Olio cbd, cos’è, benefici e come usarlo

L’olio di CBD è utilizzato per trattare una vasta gamma di disturbi e malattie, compresi i dolori cronici, l’ansia, la depressione, l’insonnia, la malattia di Parkinson, l’epilessia, l’infiammazione, l’acne e molto altro ancora. Molte persone hanno riportato risultati positivi nell’uso di olio di CBD come integratore alimentare o come trattamento per i disturbi menzionati. Tuttavia, è importante notare che gli studi sugli effetti del CBD sono ancora in corso. Nelle prossime righe vedremo insieme nel dettaglio cos’è, quali sono i benefici e come usarlo.

Cos’è l’olio di CBD?

L’olio di CBD (Cannabidiolo) è un estratto oleoso che viene ricavato dalle infiorescenze femminili della pianta di Cannabis sativa. Il cannabidiolo è uno dei più di 100 composti chimici naturali chiamati fitocannabinoidi che si trovano in questa pianta e, a differenza del THC (tetraidrocannabinolo), non ha effetti psicotropi.

L’olio di CBD viene prodotto diluendo il cannabidiolo in un liquido vettore come l’olio d’oliva, di semi di canapa o di cocco. Viene usato per trattare una varietà di disturbi, come ansia, dolore e insonnia, e viene solitamente consumato sotto forma di gocce sublinguali o applicato sulla pelle. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il cannabidiolo è di solito ben tollerato e ha un buon profilo di sicurezza.

Benefici olio di CBDolio cd

Innanzitutto è opportuno precisare che i risultati derivanti dall’utilizzo di olio di CBD possono variare da persona a persona. Inoltre, Il CBD, inoltre, viene utilizzato per trattare una vasta gamma di disturbi, tra cui ansia, depressione, dolore cronico, epilessia, sindrome delle gambe senza riposo e infiammazione. Secondo alcuni studi, può anche essere utile nella prevenzione e nella gestione di alcune forme di cancro.

Tuttavia, nonostante l’aumento della popolarità del CBD, la ricerca in questo campo è ancora in corso e ulteriori studi sono necessari per confermare definitivamente i suoi benefici, quindi il suo potenziale medico. Più in generale, si consiglia di parlare con un medico o un professionista della salute prima di utilizzare il CBD o qualsiasi altro prodotto a base di cannabis.

Questo discorso è maggiormente valido se si stanno assumendo farmaci o si soffre di diverse patologie. Inoltre, è importante tenere presente che non tutti i prodotti a base di CBD sono creati allo stesso modo e che la qualità e la purezza possono variare notevolmente da produttore a produttore. Puoi trovare i migliori sono in cbd shop specializzati.

Ad ogni modo, il sistema endocannabinoide del nostro corpo produce cannabinoidi che lavorano insieme ai recettori nervosi per controllare molte funzioni vitali come umore e cicli del sonno.

Il CBD, anche quando assunto sotto forma di olio interagisce con questo sistema e può avere effetti positivi sul corpo, tra cui, secondo alcuni studi, la riduzione dell’ansia, spesso alla base dei disturbi del sonno. Inoltre, il CBD aiuta a regolarne le fasi, rendendole più profonde e favorendo di conseguenza un riposo più ristoratore. Anche se ci sono molte testimonianze che supportano questi effetti, però, è sempre opportuno precisare che evidenze scientifiche non esistono, e che diversi studi per validare gli effetti benefici del CBD sono ancora in corso.