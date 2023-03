Come avere più ascolti su Spotify

Spotify è, senza dubbio, la piattaforma musicale più famosa ed utilizzata. Oggi, grazie a questo ed altri canali, la “musica digitale” continua ad avere un successo incredibile.

Nello specifico, Spotify for Artist, è diventato uno strumento utilissimo per consentire a tutti gli artisti che aspirano a farsi conoscere e a far conoscere la propria musica ad immettersi in questo mondo in modo diretto, senza filtri, e senza dover passare attraverso agenti e/o promozioni varie, ma semplicemente condividendo in rete la propria musica.

Tuttavia, proprio perché questa App offre il grande vantaggio di poter presentare direttamente i propri lavori, il numero di utenti è in costante crescita ed il rischio di “perdersi” fra i tantissimi nomi e generi musicali proposti, cadendo nel dimenticatoio, è sicuramente alto.

Ecco alcuni consigli utili per avere maggiore seguito e aumentare gli ascolti su Spotify:

Usare gli altri social

Può sembrare banale, ma sponsorizzare il proprio lavoro servendosi di altri canali social come Instagram o Facebook, ad esempio, è un metodo validissimo che, combinandole tra loro, permette di ottenere la massima visibilità su ogni piattaforma raggiungendo in questo modo un numero molto più alto di utenti.

Curare la qualità dei contenuti

Il modo in cui un contenuto viene presentato al pubblico fa assolutamente la differenza… e in questo caso ancora di più!

Essendo una piattaforma che offre un servizio di streaming musicale e podcast non sarà sufficiente creare dei contenuti attrattivi o con una “bella copertina”, ma occorrerà che siano rispettate anche delle buone qualità tecniche affinché l’ascolto sia piacevole e comprensibile in modo chiaro. Assicurati di possedere degli apparecchi che garantiscano una buona qualità audio e microfono.

Interagire e condividere

L’interazione con gli altri utenti è fondamentale per farsi conoscere e per promuovere la propria attività.

Oltre a rispondere ai commenti della community, è utile visitare il profilo social degli altri e partecipare allo stesso modo.

Creare delle playlist

Le Playlist sono un elemento essenziale di Spotify, crearle è una buona strategia per ottenere maggiore visibilità. L’App mette inoltre a disposizione la possibilità di aggiungere ai tuoi brani dei dettagli in descrizione, fornendo informazioni utili a facilitare l’inserimento nelle varie playlist

Acquista servizi di marketing per Spotify

Un metodo sicuro e veloce per raggiungere un aumento concreto immediato degli ascolti su Spotify è quello di affidarsi ad un’agenzia web specializzata nei servizi di promozione per questa piattaforma di streaming; tra i servizi offerti, infatti, esiste anche la vendita play Spotify che rappresenta un aiuto valido e può essere un’ottima spinta iniziale per avere un maggiore seguito e successo in futuro.