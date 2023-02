Come sapere se un interruttore della luce è difettoso

Gli interruttori della luce sono facili da dare per scontati. Vengono utilizzati migliaia di volte nel corso degli anni, finché un giorno iniziano a fallire e devono essere sostituiti. Alcuni segni di un cattivo interruttore della luce sono chiari. Ad esempio, se si avverte uno scatto, un crepitio o uno schiocco udibile quando si preme l’interruttore, è abbastanza ovvio che l’interruttore è difettoso ed è ora di sostituirlo con uno nuovo. In effetti gli interruttori della luce difettosi o guasti sono tra i problemi che si riscontrano più frequentemente negli impianti elettrici civili.

Sei preoccupato per uno o più dei tuoi interruttori della luce? Continua a leggere per sapere come diagnosticare i problemi dell’interruttore della luce e cosa fare dopo.

Perché gli interruttori della luce si guastano?

Proprio come qualsiasi altro tipo di macchina semplice, gli interruttori della luce hanno diverse parti mobili. Con il tempo si consumano. I collegamenti possono allentarsi e le parti in plastica possono rompersi. Un giorno, ognuno dei tuoi interruttori della luce dovrà essere sostituito.

Quattro segni che è ora di sostituire un interruttore della luce

Quando hai inserito una nuova lampadina nell’apparecchio ma l’interruttore continua a non accenderla, è un chiaro segno che l’interruttore della luce è morto. Ecco altri quattro segni che un interruttore della luce ha superato il suo apice.

Apparecchio di illuminazione pignolo

Tutti abbiamo avuto quell’unico interruttore della luce che non funziona bene. A volte si accende, a volte no. Di tanto in tanto lampeggia per un secondo prima di accendersi. E l’inserimento di una nuova lampadina non risolve lo sfarfallio. Se ciò accade, i collegamenti corretti non vengono effettuati all’interno dell’interruttore della luce ed è ora di un nuovo interruttore. L’interruttore fa scintille

A volte, potresti vedere una piccola scintilla quando spegni l’interruttore della luce. Questo è chiamato arco di carico, che si verifica quando i collegamenti all’interno dell’interruttore della luce vengono allontanati l’uno dall’altro. Se, tuttavia, c’è una grande scintilla che fa uno “scatto” udibile, l’interruttore della luce è andato male. Se ciò accade e vedi segni di fumo o bruciature, è sicuramente il momento di procurarti un nuovo interruttore della luce. Interruttore rumoroso

Quando funzionano correttamente, gli interruttori della luce non fanno alcun rumore. Quindi, se inizi a sentire clic, ronzii o scoppiettii provenienti dall’interruttore, qualcosa all’interno dell’interruttore non funziona correttamente. È ora di sostituire quell’interruttore. L’interruttore è caldo al tatto

Quando spegni un interruttore dimmer, potresti notare che è un po’ caldo al tatto dopo essere stato acceso per un po’. E ‘normale. Tuttavia, non è normale che un interruttore della luce a levetta standard si riscaldi. Questi interruttori della luce dovrebbero sempre essere freschi. Se un interruttore è caldo, è il momento di sostituirlo.

Come utilizzare un multimetro per testare un interruttore della luce

Un multimetro è un dispositivo di test portatile utilizzato per misurare la tensione elettrica. Elettricisti e appaltatori li usano per risolvere problemi su motori, elettrodomestici, circuiti, alimentatori, sistemi di cablaggio e altro ancora. È possibile utilizzare un multimetro per verificare se un interruttore della luce funziona normalmente.

Per testare un interruttore della luce con un multimetro:

Spegnere l’interruttore automatico che fornisce alimentazione all’interruttore della luce in fase di test. Disinstallare l’interruttore della luce. Accendi il multimetro e mettilo sull’impostazione Continuità o Ohm (a seconda del modello che hai). Determina se hai un interruttore unipolare o un interruttore a tre vie. Gli interruttori unipolari hanno due viti terminali laterali e possono avere una vite di terra vicino a una delle estremità. Un interruttore a tre vie avrà una vite di colore scuro (il terminale “comune”) e due terminali laterali normali (i “viaggiatori”). Per testare un interruttore della luce unipolare, toccare un cavo del multimetro su ciascuno dei terminali laterali. Quando si accende l’interruttore, il multimetro dovrebbe mostrare una lettura di 1.

Per testare un interruttore a tre vie, tieni un cavo del multimetro sulla vite comune e tocca l’altro cavo su uno dei viaggiatori. Quando accendi l’interruttore, il multimetro dovrebbe mostrare una lettura di 1. Quindi tocca anche il secondo cavo dell’altro viaggiatore per testarlo.Se il tuo interruttore non supera questo test, deve essere sostituito. Una volta che hai un interruttore della luce funzionante, installalo con cura mentre l’alimentazione è ancora spenta. Non dimenticare di riaccendere l’interruttore automatico!

Conta su Soltek Srls per sostituire gli interruttori difettosi

Sostituire un interruttore può sembrare abbastanza semplice, ma può essere complicato se non sei sicuro dello stato del tuo cablaggio, del carico elettrico sul tuo sistema o dell’età dell’ultimo lavoro svolto in questa parte della tua casa. Se hai qualsiasi dubbio, è meglio fissare un appuntamento con un professionista dell’assistenza elettrica, anche per una “semplice” installazione dell’interruttore della luce o una qualsiasi automazione domestica.

Non sei sicuro di essere pronto per affrontare tu stesso questo progetto fai-da-te? Nessun problema! I professionisti di Soltek Elettricisti Viterbo sono pronti a diagnosticare e risolvere qualsiasi problema tu stia riscontrando con gli interruttori della luce. Sei pronto per passare agli interruttori dimmer o forse anche agli interruttori della luce intelligenti? Possiamo aiutarti anche in questo.