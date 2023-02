Come pulire un tubo di rame

Sebbene attualmente non siano più il materiale più diffuso nella rete igienico-sanitaria di una casa, è ancora molto facile trovare tubi di rame, uno dei problemi principali dei quali sono i depositi di calcare che possono generarsi in essi, producendo da perdite di carico agli ingorghi, che possono portare a guasti più gravi. Se questo è il tuo caso, spiegheremo passo dopo passo come pulire i tubi di rame prima che si generino problemi più seri.

Rimedi casalinghi per la pulizia di tubi di rame

Ogni volta che parliamo di prodotti per la pulizia fatti in casa, citiamo l’aceto bianco e il bicarbonato di sodio , e questi sono due prodotti molto adatti per rimuovere il calcare dai tubi di rame, anche se devi tenere presente che è efficace solo se i depositi non sono ancora presenti. non sono molto grandi né sono molto incassati.

Prima di tutto, devi versare nello scarico mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio , sopra il quale verserai una tazza di aceto. Lasciare agire l’impasto per 30 minuti e risciacquare con almeno 3 litri di acqua bollente . Questo sarà sufficiente per rimuovere il calcare leggermente incrostato e la ruggine.

Sbloccare i tubi con sostanze chimiche

Se il problema è più avanzato, è molto probabile che i rimedi casalinghi siano insufficienti. Esistono in commercio diversi prodotti chimici, adatti a risolvere intasamenti in diverse tipologie di tubazioni.

Nell’acquistare quello più appropriato, chiedere una consulenza professionale e osservare tutte le misure di sicurezza che il prodotto consiglia (guanti, occhiali protettivi, ecc.), poiché si tratta di sostanze chimiche altamente corrosive, in grado di penetrare e rimuovere depositi di calcare, calcio e altri minerali che potrebbero ostruire il tubo.

Addolcitore d’acqua

Il problema con le zone con acqua dura, cioè con molto calcare, è che per quanti accorgimenti si debbano fare per sbloccare le tubature, si formeranno nuovamente depositi di calcare , quindi il problema prima o poi si ripresenterà.

In questi casi, e non potendo modificare la qualità dell’acqua che ricevi, la cosa più consigliabile per evitare problemi futuri è l’installazione di un addolcitore che, pur comportando un investimento elevato, si ripaga nel medio termine, poiché elimina molti dei problemi che il calcare può causare sia nel tuo impianto idraulico che nei tuoi elettrodomestici.

Ricorda che, se hai dubbi o problemi con l’impianto igienico-sanitario della tua casa, l’opzione migliore è quella di consultare un idraulico Milano professionista, che possono dirti qual è la soluzione migliore per il tuo problema specifico, evitandoti di spendere soldi extra per riparazioni parziali e future guasti.