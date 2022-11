Scatolificio Martinelli: packaging alimentare per pizzerie e pasticcerie

Negli ultimi anni si è sentito tanto parlare di packaging alimentare, il processo che consente agli alimenti di non essere influenzati dall’ambiente esterno, quindi di mantenere le proprietà del prodotto fresco. In questo settore le aziende sono spesso specializzate per un settore particolare.

È il caso dello Scatolificio Martinelli Srl con sede nel comune di Somma Vesuviana (Napoli), produttore specializzato per il settore del packaging per le pizzerie e le pasticcerie, e che in questo specifico settore è attivo, sia a livello nazionale che internazionale, dal 1998.

L’azienda si compone di una rete di collaboratori (responsabili, tecnici, agenti e distributori) che sono pronti a soddisfare le molteplici esigenze della Clientela. Dal momento del contatto, fino alla consegna del prodotto finito, i collaboratori dello Scatolificio Martinelli è a disposizione per fornire tutta la consulenza necessaria.

Collaboriamo per integrare con contenitori e scatole alimentari, la strategia di marketing delle aziende.

“È fondamentale per noi realizzare e fornire contenitori di alta qualità, che rispettino gli standard sulla atossicità e, perché no, che siano anche gradevoli alla vista, – anche l’occhio vuole la sua parte – dice un vecchio proverbio” è solito ripetere Ciro D’Angelo Responsabile Amministrativo e Commerciale dell’azienda. Ed infatti, per questo settore, gioca un ruolo fondamentale la presentazione qualitativa e di immagine delle scatole per pizza e dei contenitori per dolci, che devono garantire al consumatore di trasportare, proteggere e conservare, nell’aspetto più invitante e gustoso possibile i prodotti alimentari in essi contenuti. Un prodotto accattivante, gustoso da mangiare e trasportato conservandone l’integrità delle sue proprietà, renderà soddisfatto il consumatore, che resterà fidelizzato alla pizzeria o alla pasticceria dalla quale si è servito.

Da più di 20anni assistiamo il Cliente in tutte le sue necessità; la nostra principale arma di successo è proprio l’assistenza tecnico-amministrativa continua, svolta da personale qualificato per rendere il servizio il più efficace possibile.

Oltre ai contenitori realizzati nei classici formati standard, siamo in grado di produrre anche diversi formati speciali, che sono concordati con il Cliente in base a specifiche esigenze di vendita, presentazione o trasporto. Usiamo materie prime di eccellente qualità, dalle carte di pura cellulosa e senza contenuti di macero fino agli inchiostri a base d’acqua senza metalli pesanti.

Per il settore pizzeria realizziamo scatole e cartoni pizza nei formati più classici, formati speciali quali: pinsa romana, porta cornetti, porta fritti porta panuozzi e porta polli. Ogni prodotto è realizzato con materie prime di alta qualità, dalle carte di pura cellulosa e senza contenuti di macero, fino agli inchiostri a base d’acqua senza metalli pesanti. Scatole ideali per preservare il profumo, la bontà, gli aromi, il sapore della vera pizza napoletana.

Per il settore pasticceria realizziamo i classici vassoi (cabaret) bianchi, oro e politenati prodotti in tutte le misure standard del settore ed anche i piatti ala ed i tronchetti, kappati e non, le strisce per vassoi, i piattini ricci, i piattini monoporzione nonché porta paste e porta torte auto-montanti, una felice sintesi tra l’attenzione alle esigenze del mercato, la pluriennale esperienza nel settore cartotecnico e la necessaria automazione industriale.

Per il settore dello street food venite a scoprire le nostre scatole porta alimenti e dolci. Il nostro packaging realizzato delle dimensioni più idonee al cibo di strada, è utilizzabile per contenere sia salati che dolci. Contenitori food dall’aspetto elegante e moderno, ma soprattutto robusti, affidabili e adatti allo scopo di trasportare nelle migliori condizioni, il buon cibo da asporto che la fantasia e la maestria italiana è riuscita a produrre.

Vi aspettiamo sulla nostra vetrina online scatolificiomartinelli.it ed a presto sentirci!