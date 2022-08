Come acquistare all’ingrosso e rivendere online

Il percorso per ideare e realizzare un sito ecommerce inizia con la ricerca dei prodotti da vendere. Dopodiché è importante decidere la modalità di acquisizione dei prodotti che volete vendere.

Le alternative sono diverse e ognuna ha i suoi lati positivi e negativi, ma una delle opzioni maggiormente comuni e scelte è sicuramente quella di comprare direttamente all’ingrosso, gli articoli che poi andrete a rivendere.

Una delle piattaforme stock outlet in Italia più famose è quella di Capitan Stock, che ha rapporti commerciali coi maggiori stockisti e distributori. Proponendo così al mercato migliaia di prodotti al miglior prezzo web.

La procedura attinente l’acquisto anche in stock all’ingrosso è piuttosto semplice e non presenta problematiche o difficoltà. L’importante, però, è attenersi a determinate accortezze da seguire attentamente.

Ma da cosa si basa esattamente il fatto di comprare all’ingrosso? Inoltre quali sono i benefici correlati e a chi conviene in forma maggiore?

Come funziona l’acquisto all’ingrosso

Quando si compra all’ingrosso si acquista uno stock di articoli a un prezzo molto più conveniente, rispetto all’acquisto di un solo prodotto. In seguito poi gli stessi prodotti comprati in questo modo, si vanno a rivendere traendo, così, un margine di profitto.

Questo è indubbiamente un model business che presenta meno rischi, se si confronta con la produzione effettuata in serie, per vari motivi. Prima di tutto perché in questa maniera si ha a che fare con marchi già noti sul mercato; pertanto non si corrono rischi di perdite di tempo e nemmeno di denaro per realizzare degli articoli, senza prima aver attuato un’attenta valutazione della domanda di mercato.

Inoltre non avete l’obbligo di dover comprare un alto quantitativo di articoli, come invece succede quando si produce in serie. Generalmente si tratta comunque di quantità accettabili e, in alcuni casi, non ci sono quantitativi minimi da dover ordinare.

Per chi è adeguata questa soluzione

L’acquisto di prodotti all’ingrosso è un’ottima soluzione se si intende avviare l’attività in modo veloce o se volete vendere dei prodotti assortiti.

In più l’acquisto all’ingrosso vi permette di poter usufruire di vantaggi aggiuntivi, in quanto ci sono determinati prodotti che si possono comprare con questo metodo.

Tra i vantaggi apportati da questo metodo troviamo: la vendita di prodotti già affermati. Questo è un importante aiuto, poiché riduce il pericolo collegato all’acquisto di merce.

Poi c’è il fattore della familiarità con un determinato brand. Difatti vendere marchi conosciuti aiuta ad affermare anche il vostro marchio.

Tra gli svantaggi rientra la vendita di prodotti affermati, che può essere un pro ma pure un contro. Ciò in quanto trovandosi anche presso altri venditori, dovrete affrontare al meglio la concorrenza, cercando di distinguervi dagli altri rivenditori e indurre la clientela a comprare da voi.

Determinati marchi hanno i prezzi già imposti e questo è indubbiamente un limite per voi, per quanto riguarda la creazione di offerte allettanti e sconti.

Trattate vari prodotti? In tal caso dovrete occuparvi della gestione di diversi fornitori e questo potrebbe essere alquanto complesso, perché ognuno ha particolari procedure.