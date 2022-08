Integratori naturali per alleviare i dolori alle gambe

Il dolore alle gambe è un disturbo molto comune tra persone di ogni età che si manifesta attraverso affaticamento, pesantezza, rigidità e a volte gonfiore. È normale che dopo una intensa attività sportiva, una lunga camminata o dopo aver trascorso tutta la giornata in piedi, le nostre gambe siano più rigide e doloranti e visibilmente più stanche. Una volta escluse cause patologiche o traumi, il dolore alle gambe non dovrebbe essere considerato preoccupante, anche se può rappresentare una fonte di disagio nella vita di tutti i giorni.

Le vene varicose

Un problema comune associato all’affaticamento degli arti inferiori sono le cosiddette “vene varicose”. Si tratta di un disturbo altamente diffuso in tutta la popolazione che peggiora con l’avanzare dell’età. È dovuto ad un cattivo funzionamento delle valvole interne alle vene, che ne provoca la dilatazione. Le vene diventano particolarmente visibili e ingrossate, di colore bluastro o violaceo. I sintomi possono manifestarsi anche sotto forma di crampi notturni ai polpacci e fastidiosi pruriti alle gambe, caviglie e piedi. Molti soggetti lamentano prurito e crampi nelle ore notturne, il che rende difficile riposare correttamente.

Nella maggior parte dei casi le vene varicose non provocano problemi significativi, ma se non trattate possono diventare dolorose e portare a complicanze più gravi. Pertanto è importante consultare il proprio medico in caso si sospetti di soffrire di questo disturbo. Familiarità genetica, età, obesità, gravidanza, stile di vita sedentario sono alcuni dei fattori che aumentano le probabilità di soffrire di vene varicose.

Integratori naturali per la salute delle gambe

È importante utilizzare prodotti mirati che permettano non solo di migliorare, ma anche di prevenire la formazione di vene varicose o dolori alle gambe. Creme e integratori sono il rimedio più efficace perché agiscono sull’elasticità delle pareti venose favoriscono la circolazione negli arti inferiori.

Sono molte le piante, gli oli e le sostanze presenti in natura che possono aiutare ad alleviare i disturbi legati alle vene varicose e al dolore alle gambe. Sostanze come il Mirtillo, la Vite rossa, l’Arnica, l’Escina e la Centenella Asiatica combattono l’infiammazione di vene e capillare e donano una sensazione di leggerezza grazie alle loro proprietà astringenti. Molti prodotti a base naturale combinano questi agenti antinfiammatori con l’effetto emolliente e rinfrescante di oli come quello di oliva, di mentolo, limone e menta.

Come prevenire il dolore alle gambe e la comparsa delle vene varicose

Lo stile di vita è un fattore fondamentale nella prevenzione e cura dei dolori alle gambe. Abitudini come mangiare molta frutta e verdura, mantenersi idratati, camminare e muoversi molto, aiutano la circolazione delle gambe ed evitano la formazione di dolorosi crampi. Bisognerebbe inoltre evitare di stare molto tempo in piedi nella stessa posizione o utilizzare calze compressive se prevediamo di farlo. Queste strategie sono più efficaci se abbinate all’utilizzo continuativo di integratori alimentari, pomate e a pratiche come l’auto-massaggio.