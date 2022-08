3 buoni motivi per acquistare lo stendibiancheria da soffitto

Lo stendibiancheria da soffitto, nella sua semplicità, è uno degli accessori che dovrebbe essere installato in ogni casa. Si tratta di un dispositivo che, come lascia intendere il nome, si posiziona sul soffitto o sulle pareti verticali e che dispone di sistemi di discesa e chiusura per facilitarne l’uso. Esistono tante tipologie di stendibiancheria da soffitto per soddisfare tutte le esigenze di asciugatura del bucato in abitazioni ampie, ridotte o desiderose di aggiungere un elemento d’arredo pratico ma senza rinunciare all’estetica. Ecco tre buone ragioni per acquistarne uno.

Se hai poco spazio

Lo stendibiancheria da soffitto è l’alleato ideale per le case piccole dove uno stendino tradizionale ingombra troppo spazio calpestabile. Anziché sostare nei punti di passaggio o in mini-terrazze e balconcini, lo stendibiancheria da soffitto si posiziona in alto. In questo modo a terra rimane tutto lo spazio necessario per camminare, un’esigenza fondamentale soprattutto per chi ha una casa piccola e vive senza asciugatrice.

Per capire la sua comodità basta pensare a quanto sia fastidioso tenere il bucato in case piccole d’inverno, quando i nostri capi non ne vogliono sapere di asciugarsi. E difatti lo stendibiancheria da soffitto dispone anche di ventole a risparmio energetico che facilitano l’asciugatura e assicurano il ricircolo dell’aria, una funzione ideale per evitare ambienti troppo umidi e soggetti alle infestazioni della muffa.

Se in casa vivono animali

Chi ha un cane o un gatto sa quanto possa essere frustrante ritirare il bucato appena asciutto e trovarlo cosparso di pelo. Questo accade per due ragioni che, con lo stendibiancheria tradizionale, non possiamo evitare in alcun modo. Da una parte c’è il pelo che si deposita a terra e che si solleva al minimo spostamento d’aria per poi finire dritto sul bucato raso pavimento steso sullo stendino tradizionale. Quando i panni sono umidi, ovvero appena tirati fuori dalla lavatrice, diventano un’incredibile attrattiva per cani e gatti.

Alcuni amano passare sotto lo stendino per farsi accarezzare dai tessuti umidi mentre altri, sentendo odori curiosi e nuovi, non resistono alla tentazione di lasciare qualche “ricordino” per il padrone. Tutti questi problemi saranno solo un ricordo installando uno stendibiancheria da soffitto proprio perché permette di tenere il bucato alla larga da qualsiasi tentazione, bambini inclusi.

Se cerchi soluzioni a elevato impatto estetico

Lo stendibiancheria da soffitto è anche un elemento d’arredo niente male. Grazie alle innovazioni compiute sul campo puoi dire addio alle anti-estetiche plastiche colorate e installare modelli graziosi e di bell’aspetto. La vasta scelta di stendibiancheria da soffitto su cui puoi contare oggi, infatti, ti permette di creare un gradevole aspetto coordinato negli ambienti e di integrare in modo armonico lo stendibiancheria con tutto il resto dell’arredo.

Alcuni modelli dispongono anche di lucine colorate a risparmio energetico che, oltre a creare un’atmosfera gradevole, facilitano l’attività di stesura del bucato rendendola anche meno pesante o noiosa del solito. Infine gli stendibiancheria da soffitto sono la soluzione più amata per B&B, hotel e case vacanza perché sono robusti, pratici e resistenti anche al più scellerato degli atti vandalici.