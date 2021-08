Novità matrimonio a Roma: il ricevimento a tema “Epico” by Tessitore Ricevimenti

Una delle storie più avvincenti è il mito di Achille, il rapimento di Elena e naturalmente la guerra di Troia.

Un lungo racconto che ha fatto appassionare persone di tutte le età grazie anche al pluripremiato film che racconta bene ogni vicenda e che vede protagonista il bello e bravo Brad Pitt nel ruolo di Achille.

Un film che può essere preso come spunto per celebrare un matrimonio a tema Epico.

La scelta della Location:

Sicuramente la scelta giusta della struttura è la base perfetta per creare un ricevimento come si deve!

Villa Marta grazie ai numerosi spazi esterni ed interni dona alle coppie e di conseguenza agli invitati una scelta ampia nell’utilizzo delle varie zone.

Alcune Idee per ampliare il vostro Matrimonio stile Epico:

Tableau:

– Potreste optare per il Tableau appeso al nostro albero della Magnolia ovvero nastrini legati ai rami con un piccolo pesetto finale (magari un piccolo cavallo di legno)

Colore del Tovagliato:

– I colori che più caratterizzano questo tema sono in particolare il Blù e il Bronzo delle potenti armature

Musica:

– Per quanto riguarda il discorso musica, il Dj di Villa Marta saprà farvi divertire e ballare, sarete direttamente voi a scegliere le canzoni che più vi piacciono. Optate per canzoni movimentate, per ballare, ma alternate anche canzoni che hanno fatto da colonna sonora al film per restare in tema con la vostra scelta!

– Cucina:

Villa Marta avendo la cucina interna sarà in grado di soddisfare anche il più difficile dei palati. Dal vasto aperitivo a base di Fritti, Salumi, Formaggi e altre delizie per poi passare ai gustosi primi, per poi pian piano, pietanza dopo pietanza, giungere alla conclusione con la squisita Torta che solo lo Chef di Villa Marta sa preparare e per concludere il tutto nella maniera più bella in assoluto lo Spettacolo Laser è un vero e proprio obbligo!

