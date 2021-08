Mascherine filtranti: cosa sono e a cosa servono

Avete mai sentito parlare delle mascherine filtranti? Si tratta di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, molto importanti soprattutto nei periodi di pandemia. Molto spesso si parla di cronaca sanitaria ed il fatto che non vi sia un buon utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Ebbene, i pazienti così come il personale sanitario sono tenuti ad utilizzare delle mascherine filtranti.

Parliamo di dispositivi di protezione individuale ideali per le vie respiratorie che chiaramente hanno una serie di caratteristiche ben precise. A differenza delle classiche mascherine protettive, queste sono molto particolari e soprattutto, hanno una serie specifica di caratteristiche. Vediamo nel dettaglio che cos’è un dispositivo di protezione individuale e cosa si intende per mascherine filtranti.

Cosa sono i dispositivi di protezione individuale

I dispositivi di protezione individuale, sono dei delle mascherine filtranti che sono regolamentate dal decreto legislativo 81 del 9 aprile del 2008. Infatti, la gestione di questi tipi di dispositivi stabilisce quali sono gli obblighi dei dirigenti, del datore di lavoro, dei lavoratori e dei preposti. Inoltre, sono apparecchi che servono anche a salvaguardare non solo la persona che lo indossa ma anche quelli che sono intorno. È importante però verificare che i dispositivi stessi abbiano tutte le caratteristiche previste dalla normativa vigente. Questi dispositivi, devono essere utilizzati correttamente dai pazienti, dal personale sanitario e da tutti coloro che hanno il rischio di esposizione ad agenti patogeni. Esistono vari tipi di mascherine filtranti tra cui è possibile scegliere. Del resto, bisogna anche distinguere in base all’utilizzo che se ne fa. In genere le famiglie di mascherine filtranti ne sono quattro.

I diversi tipi di mascherine filtranti

Vi sono in commercio diversi tipi di mascherine filtranti tra cui è possibile scegliere. Vi sono le mascherine chirurgiche realizzate in tessuto non tessuto che sono monouso. Hanno un esterno filtrante ed uno un centrale impermeabile ed inoltre hanno uno strato a contatto con la pelle che è igienico e mantiene la posizione.

Inoltre, vi sono anche le mascherine filtranti facciali e le FFP1, FFP2 e FFP3. Quelle FFP1 hanno buona capacità di filtraggio e sono ideali soprattutto, in ambito medico. Quelle che però riescono a garantire una protezione ancora più importante sono le mascherine filtranti facciali FFP2. Queste mascherine vanno a coprire naso, bocca e mento e aderiscono totalmente al volto. Hanno un doppio elastico e possono essere sia con che senza valvola. Riescono a proteggere non solo chi le indossa, ma anche le persone intorno.

Le mascherine filtranti, i dettagli

Quando si parla di mascherine filtranti ci si riferisce in particolare a quelle che riesce a garantire lo stop ed una sorta di barriera per ogni tipo di agente biologico. È importante che vengano utilizzate da pazienti affetti da patologie trasmissibili per via aerea, che non diffondono virus e inoltre, che riescono anche a garantire assistenza al personale sanitario. Tutte queste mascherine filtranti però per essere efficaci devono essere utilizzate in modo corretto.

Istruzioni per l’uso delle mascherine filtranti

Affinché le mascherine filtranti vengano utilizzati in maniera corretta, è opportuno utilizzarle con un disciplina. Infatti, devono aderire perfettamente a naso e bocca ed in più, che sono monouso. È fondamentale che la superficie aderisca perfettamente al volto perché altrimenti potrebbe subentrare dell’aria e l’utilizzo della mascherina sarebbe inutile.

Guardate bene anche la stabilità degli elastici per il mantenimento. Una volta scelte queste caratteristiche, bisogna poi procedere in modo tale da avere una protezione totale da FFP1 fino ad arrivare FFP3, che è ideale soprattutto in ambito sanitario.