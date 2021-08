I luoghi iconici della Sardegna

L’abbagliante bellezza della Sardegna è tutta evidenziata nei suoi luoghi, posti meravigliosi circondati da mare turchese e caraibico e spiagge con sabbia finissima dove la natura regna ancora selvaggia e incontaminata. Ci sono località che tutto il mondo ci invidia e che vale la pena visitare. Raggiungere quest’isola sarà un viaggio meraviglioso e soprattutto economico, basterà controllare le disponibilità, gi orari e le offerte in corso e acquistare i biglietti su www.traghettiperlasardegna.com.

L’arcipelago della Maddalena: 7 meravigliose isole tutte da scoprire

Tra i luoghi più belli ed iconici della Sardegna spicca l’arcipelago della Maddalena, ben sette isole dichiarate Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Circondate da un mare limpido e cristallino si possono raggiungere tramite imbarcazioni e ammirare da vicino la loro bellezza come la sabbia rosa della spiaggia di Budelli. E ancora l’isola di Sparagi e di Caprera ognuna con una caratteristica diversa e unica. Rimanendo sempre in tema marittimo, il Golfo di Orosei è uno dei posti più meravigliosi della Sardegna. Noto per la grotta del Bue Marino in cui pare che al suo interno si creano giochi di luci affascinanti per la presenza di stalattiti e stalagmiti. Il Golfo ospita anche il canyon più profondo d’Europa, la Gola di Su Gorroppu e, diverse calette paradisiache come Cala Mariolù, Cala Luna e Cala Goloritzè.

Costa Smeralda: orgoglio sardo conosciuto in tutto il mondo

Sicuramente il posto più famoso al mondo della Sardegna è la Costa Smeralda. È inaccettabile recarsi in questa meravigliosa isola e non fare un salto in questo paradiso a dir poco incantevole. Ben 20 chilometri di costa e spiagge tra le più rinomate e l’orgoglio di avere uno dei borghi più belli al mondo come Porto Cervo. Il paese si trova a picco sul mare ed è diventato il fulcro del jet set mondiale infatti, sono ubicati ristoranti e boutique di lusso. Sempre super affollata la sua piazzetta, spesso si incontrano celebrità nazionali e internazionali. La Costa Smeralda è incantevole anche per le sue spiagge come Cala di Volpe e Cala Granu oppure, la Spiaggia del Principe e di Capriccioli entrambe perfette se si hanno dei bambini. Dopo Porto Cervo bisogna recarsi assolutamente a Porto Rotondo denominato anche la piccola Venezia perché ricco di ponti e per la presenza di Piazza San Marco.

Cagliari, Alghero e Oristano: tra storia, cultura e tradizione

La Sardegna vanta anche un patrimonio artistico e culturale molto ampio, ne è l’esempio tangibile Cagliari il capoluogo dell’isola che con i suoi 4 quartieri storici raggruppa infinite bellezze antiche e importanti. Attrazioni come la Cattedrale di Santa Maria del 13 secolo, il Palazzo di Città che ospita anche un piccolo museo di oggetti tipici sardi e il Bastione di Saint Remy che collega la parte inferiore e superiore dalla città. Non deve mancare un giretto al mercato di san Benedetto, occasione perfetta per fare scorta della gastronomia sarda e perdersi tra i suoi odori e sapori. Affascinanti e incantevoli anche Alghero e Oristano, due città che per gli amanti della storia e della cultura hanno tanto da offrire. La prima per le sue Torri Spagnole, le Cattedrali di Santa Maria e San Francesco, per la riserva naturale di Baia di Porto Conte e la grotta di Nettuno, due posti che agli occhi sono uno spettacolo favoloso. Oristano invece sorge sul golfo in una zona lagunare che la rende unica e particolare. L’impronta dell’epoca medievale è evidenziata nel suo centro storico soprattutto a Piazza Eleonora.