Cosa vedere sull’isola di Ponza

L’Isola di Ponza, situata di fronte alle costa del Lazio, è una perla immersa nel blu del Mar Tirreno famosa per la sua atmosfera rilassata e tranquilla ideale per tutti gli amanti del mare, del relax e dei ritmi lenti.

Se stai pensando a come raggiungere l’Isola di Ponza troverai maggiori informazioni su come arrivare in questo articolo e al seguente sito web potrai trovare orari, disponibilità e offerte vantaggiose di traghetti e aliscafi: https://www.arcipelagoponziano.it/. Ti vogliamo accompagnare alla scoperta dell’Isola raccontandoti le cose più belle da fare e da scoprire.

Cosa vedere nell’Isola di Ponza, 5 cose da non perdere

1. Il mare e le spiagge

Mare e spiagge hanno un legame inscindibile a Ponza, la maggior parte dei luoghi in cui distendersi a prendere il sole sono raggiungibili solo via mare e per questo è utile spostarsi da un luogo all’altro con piccole imbarcazioni.

Una spiaggia molto particolare alla quale di può arrivare a piedi è la Baia di Borgo Vecchio raggiungibile dal porto così come Cala Feola. Per una spiaggia suggestiva con un percorso unico per raggiungerla recatevi a Cala di Luna: per arrivare qui dovrete attraversare un tunnel romano lungo 170 metri.

2. I reperti romani

Sull’ Isola sono presenti resti di due ville imperiali, due necropoli e alcune cisterne come quella della Dragonara. Informatevi presso un ufficio turistico per partecipare a un tour per scoprire questa parte di storia antica

3. Il giro dell’Isola di Ponza in barca

Partecipare ad un tour organizzato dell’isola, è il modo migliore per scoprirne tutte le bellezze. Ci sono diverse compagnie che li organizzano e vi accompagneranno lungo la costa dell’isola alla scoperta di scorci incantevoli come la Grotta di Ponzio Pilato, la Grotta degli Smeraldi, la Grotta della Maga Circe, le Grotte Azzurre e le Piscine Naturali dove potrete tuffarvi per un bagno nel blu.

4. Porto Borbonico

Arrivati a Ponza, questo sarà il primo luogo che vi abbraccerà con la sua struttura semicircolare dipinta di rosso sulle facciate dei vecchi magazzini. Si tratta di uno degli esempi migliori di architettura borbonica, godetevi una passeggiata ad ammirare le barche ormeggiate.

5. Case Grotte

Si tratta di vecchie abitazioni scavate nella roccia che risalgono alla preistoria. Sono state più e più volte riadattate nel tempo e rappresentano una costruzione tipicamente isolana. Ne potrete vedere diverse nella località di Le Forna.

Come raggiungere l’Isola di Ponza

L’Isola di Ponza è raggiungibile via traghetto o aliscafo da diversi porti della costa tirrenica. Durante l’estate le corse sono molto frequenti e vi indichiamo i tempi di percorrenza per poter pianificare al meglio il vostro viaggio. Il nostro consiglio è quello di acquistare il biglietto con anticipo, soprattutto se viaggiate in alta stagione.

Raggiungere l’Isola di Ponza dal Lazio

Da Ventotene la durata della traversata è di circa quarantacinque minuti, mentre da Terracina varia a seconda del mezzo da un’ora a due ore e mezza. Se decidete di partire da San Felice Circeo il traghetto impiegherà un’ora mentre da Formia la durata sarà di un’ora e dieci minuti in aliscafo e due ore e mezza in traghetto.

Raggiungere l’Isola di Ponza dalla Campania

Il collegamento Napoli Margellina – Ponza ha una durata di 2 ore e 50 minuti mentre partendo da Ischia Casamicciola impiegherete due ore.

Durante l’alta stagione, per evitare un eccessivo affollamento dell’isola, non è possibile portare la propria automobile, ma è possibile traghettare la bicicletta. Gli animali domestici possono essere portati con sé così come le attrezzature sportive.