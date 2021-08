Cicladi: le spiagge da non perdere

Quando si parla di Cicladi si fa riferimento ad uno degli arcipelaghi più belli del Mediterraneo, 220 isole nel Mar Egeo disposte nel caratteristico cerchio (da cui il nome in greco “kyklos”, ossia cerchio), intorno all’isola Delos. La grande varietà di queste isole offre la possibilità di spaziare tra un paesino ricco di storia ed una caletta dalla natura incontaminata, passando per spiagge ricche di movida ed attrezzate per accogliere ogni tipologia di avventore. Per poter visitare più di un’isola e, macchina fotografica alla mano, portarsi a casa un bel bagaglio di emozioni e bellissimi album ricordo, non c’è modo migliore che l’uso del traghetto. Se cerchi una soluzione per acquistare i biglietti dei traghetti online e verificare le migliori offerte in corso, vai sul sito www.traghetticicladi.it. Ma ora leggi la nostra panoramica di spiagge a cui non potrai dire di no.

5 spiagge da non perdere

Sono tantissime le spiagge che meriterebbero una menzione, ma andremo a parlare di 5 tra le più degne di nota, avendole selezionate esclusivamente per scorci paesaggistici particolarmente apprezzati anche dagli utenti dei social network che le hanno recensite.

Santorini, Kokkini Paralia

La cosidetta Red Beach a Santorini è famosa tra i turisti per il cromatismo delle rocce, rosse appunto, che si stagliano sul mare creando un contrasto a dir poco commovente. Solitamente molto affollata, offre delle calette più isolate dove poter gustare il colpo d’occhio di fuoco.

Naxos, Agios Prokopios Beach

Bandiera blu da alcuni decenni, è a tutti gli effetti la spiaggia più amata, oltre ad essere lunga e sabbiosa, godere in quel punto di un colore del mare incredibile, è caratterizzata dalla presenza di 3 laghetti situati proprio alle spalle. A coronare un paesaggio da favola è la chiesetta di San Procopio.

Milos, spiaggia Sarakiniko

Rocce calcaree di un bianco abbagliante, dalle forme sinuose grazie alle mani sapienti degli agenti atmosferici che le hanno modellate negli anni creando archi, pinnacoli e piccoli crateri. Sembra di arrivare in un ambiente lunare, che fa contrasto con un mare limpido e dal colore incredibilmente azzurro. Genera uno dei panorami in assoluto più fotografati tra le isole Cicladi.

Ios, spiaggia di Manganari

La spiaggia dalle 5 baie, tranquilla, si potrebbe dire l’ideale anche per famiglie con bambini. Il colore oro della sabbia e lo smeraldo del mare fanno di questa spiaggia il classico luogo da cartolina. Anche se presenta angoli selvaggi e decisamente incontaminati. Il vantaggio di queste spiagge? Si puÒ spaziare da scorci naturalistici a spiagge molto ben attrezzate e piene di comodità.

Mykonos, spiaggia di Kalafatis

Finiamo forse con la più pittoresca. Un lembo bianco, questa spiaggia ha la caratteristica di essere battuta costantemente da un vivace vento che offre il fianco agli amanti del Windsurf. Mare cristallino, super attrezzata e, appunto, ricca di surfer, cambia aspetto in inverno, durante il quale si riempie di barchette di pescatori in secca sulla riva, che, con i loro colori vivaci fanno da contraltare al bianco delle case tipiche di Mykonos.

Insomma, tra panorami, scorci e bellezze naturali, le spiagge delle Cicladi offrono visioni davvero sorprendenti e differenti tra loro, una spiaggia per ogni gusto!