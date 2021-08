Amaro dei sibillini: la storia del liquore marchigiano

L’amaro dei Sibillini fu creato nel 1868 dall’intuizione dell’erborista Girolamo Varnelli che, partendo da un decotto a base di erbe e radici dei monti Sibillini, diede vita a uno dei liquori marchigiani più amati.

La ricetta del decotto preveda l’aggiunta di miele vergine per addolcire, alcool, decantato e invecchiato. La bottiglia mostra l’etichetta con la Sibilla che dà il nome al liquore. Approfondiamo meglio la storia della nascita dell’Amaro dei Sibillini.

L’origine

Il Dottor Girolamo Varnelli fu il fondatore dell’omonima azienda che, all’epoca interagiva con i medici di Firenze. Scelse il nome Amaro Sibilla per indicare il luogo in cui veniva prodotto e rafforzare l’identità del territorio. L’etichetta è stata realizzata dal pittore Adolfo De Carolis.

La ricetta di questo amaro era considerata una vera e propria pozione con tanti effetti benefici. Utile per sconfiggere il sonno dopo una grossa abbuffata; dissetante durante la calura estiva e in grado di riscaldare durante l’inverno. Secondo la leggenda, l’Amaro Sibilla conferisci alle donne la loro tipica bellezza e, agli uomini, la tanto apprezzata giovialità.

La ricetta

Conosciamo meglio la ricetta di questo amaro. Gli ingredienti iniziali furono pochissimi, l’erborista Varnelli usò erbe e radici provenienti dai boschi dei Monti Sibillini. Li usò per preparare un decotto su forno a legna e caldaie di rame. Aggiunge poi miele vergine dei Monti stessi e, aggiunse la giusta quantità di alcool decantato a lungo.

Oggi, il Sibilla viene preparato nei laboratori di Pievebovigliana, utilizzando una filtratura a tela, che assicura la conservazione delle proprietà dell’amaro.

Nel XIX secolo, il Sibilla fu usato anche come antimalarico. Venne premiato nel 1902 a Roma e nel 1908 a Torino, per sua qualità e il gusto. Nell’epoca recente, precisamente nel 2008, è stato esposto come prodotto d’eccellenza all’interno del Museo Civico di Montefiore dell’Aso.

Gli ingredienti utilizzati restano generici, in quanto non si conoscono le radici e le erbe dei Monti Sibillini utilizzati per produrre l’amaro.

Utilizzo

Particolarmente gradito come fine pasto, l’amaro Sibilla ha delle caratteristiche di struttura, colore e aroma molto apprezzato dai barman. È un amaro molto versatile.

Viene servito liscio, ma anche con il ghiaccio, con spremuta d’arancia, o gassosa, con cola oppure, mixato con vino o vermouth. Alcuni lo propongono anche in versione spritz per gli aperitivi.