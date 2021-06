Quando affidarsi ad un Personal Trainer

Molte persone si rivolgono ai personal trainer Eur per iniziare la formazione basata su tour training o tour training. Anche se i vantaggi di questo metodo sono molti e unici, è un metodo di esercizio ideale che combina perdita di peso e tonificazione della pelle.

Cosa è il circuit training

Con il termine circuit training ci si riferisce a un allenamento a circuito personalizzato e a un percorso che comprende: aerobica, cardio fit, cardio e spot reduction oltre a tante altre attività. Tanti e diversi sono anche gli obiettivi del circuit training, vediamo perché rivolgersi a un Personal Trainer Roma Eur per ritrovare la forma fisica con questo metodo.

Dimagrimento e tonificazione

L’attività fisica e motoria per perdere peso che funziona meglio è quella ripartita tra attività aerobica e anaerobica con intervalli tra bassa e alta attività secondo quello che si chiama High Intensity Interval Training (HIIT). In questo senso, il circuit training è un allenamento eccellente per alternare aerobica a medio e basso impegno a stazioni di HIIT anche a corpo libero.

L’attività aerobica permette di bruciare glicogeno e acidi grassi e ottimizza il metabolismo riducendo il trofismo del tessuto adiposo, mentre le sessioni ad alta intensità migliorano il tono muscolare, stimolando anche l’ipertrofia e bruciando energia.

Il dimagrimento in chi fa attività fisica si ha solo mantenendo la stessa dieta di quando si era sedentari, una cosa tutt’altro che scontata per la maggior parte delle persone.

Perché si dimagrisce con il circuit training?

Il circuit training ha un effetto dimagrante dato il consumo di carboidrati rispetto ai grassi e il coinvolgimento del metabolismo anaerobico lattacido. Il dimagrimento avviene perché si sfrutta il debito di ossigeno generando una maggiore sensibilità insulinica e tolleranza ai carboidrati.

Chi si rivolge a un Personal Trainer può davvero perdere peso grazie all’ossidazione lipidica che avviene una volta terminato l’allenamento. Maggiore è il carico di allenamento, dato da volume e intensità, maggiore è il debito di ossigeno e il metabolismo basale post allenamento. A questo si aggiunge il dimagrimento indiretto, dato dalla capacità di metabolizzare i carboidrati alimentari.

Per la sua efficacia il circuit training è scelto da uomini e donne di ogni età che vogliono ritrovare la forma fisica e allenarsi in modo sicuro ed efficace con un Personal Trainer Roma qualificato. Si tratta di un esercizio completo che permette di aumentare la massa magra, ridurre la massa grassa e perdere peso in modo stabile. L’importante è studiare un piano di allenamento con il personal trainer ed evitare il fai da te, per dimagrire in modo sano e duraturo.