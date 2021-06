Metabolismo e dimagrimento: quali sono le correlazioni?

Metabolismo e dimagrimento sono tra loro correlati? Assolutamente sì e spesso il primo è effetto diretto sul secondo: il metabolismo rallentato, infatti, non consente al corpo di smaltire i grassi in eccesso contenuti negli alimenti che, per motivi appunto metabolici, saranno accumulati nelle riserve adipose con conseguente aumento della sostanza grassa. Alcuni integratori stimolano l’apparato digestivo ad un aumento metabolico e tra i migliori segnaliamo Spirulina Fit, spirulinafit.info, uno dei migliori integratori consigliabili in tal senso.

L’influenza del metabolismo sulla salute

I metabolismo è direttamente correlato all’accumulo o meno di grassi. Di cosa parliamo quando analizziamo il metabolismo in un contesto di dieta e assimilazione degli alimenti? Con questo termine intendiamo una serie di processi chimici complessi naturalmente esplicati dal nostro organismo. Durante l’assimilazione delle sostanze contenute negli alimenti (glucidi, sostanze adipose, proteine, vitamine, oligo-elementi di natura minerale), il metabolismo è causa diretta nella distribuzione delle sostanze alle cellule. In questo modo tessuti, apparato osteo-articolare, muscoli, organi, si nutrono, mantengono le cellule in buono stato, si riproducono al ritmo dello stesso metabolismo.

Ne consegue che i processi metabolici rallentati, quindi la distribuzione alle cellule degli alimenti necessari per la loro vita, determinerà un cattivo smaltimento di sostanze le quali, in particolar modo i grassi e gli zuccheri, verranno accumulati negli eccessi perché non bruciate ed espulse dai processi metabolici. In molti casi quindi l’aumento di peso è conseguente al cattivo metabolismo, i grassi non saranno espulsi ma assimilati, il corpo manifesterà questa pigrizia chimica anche dal punto di vista di una pesantezza fisica.

Il segreto per perdere peso in fretta

Potrebbe apparire come l’uovo di Colombo, in realtà non sempre l’organismo riesce ad accelerare i processi metabolici e diminuire il senso di fame allo stesso tempo per diversi fattori. Tra i primi lo stress, la cattiva alimentazione, una vita sedentaria e non sportiva, educano il corpo a rallentare il metabolismo, quindi ad aumentare il deposito di grassi in alcune aree elettive. Ciò vale per entrambi i sessi con peculiari predisposizioni: per gli uomini infatti è l’addome il punto di accumulo dei grassi, così come i glutei e le braccia. Per le donne le aree elettive sono seni, fianchi, gambe, glutei e ciò è direttamente correlato al metabolismo. Con la frase tipica di ‘ho il metabolismo pigro’, intendiamo appunto una scarsa reattività del corpo alle sollecitazioni dal punto di vista chimico del consumo di calorie. A volte non basta ridurre le calorie in una dieta per ottenere benefici importanti se non si stimola il metabolismo a non soffrire il senso di fame e bruciare maggiormente gli alimenti ingeriti.

La Spirulina: un ottimo brucia grassi

Abbiamo in apertura inquadrato come l’alga Spirulina sia un perfetto integratore in un regime dietetico svolgendo due funzioni primarie: ridurre il senso di fame e aumentare i processi metabolici.

Con il suo scarso apporto di zuccheri e grassi la Spirulina infatti agisce nel profondo dei meccanismi cellulari inducendo l’organismo ad accelerare il metabolismo. In un contesto come questo i grassi assimilati non aumenteranno le scorte adipose, anzi, al contrario, agendo anche sulla diminuzione del senso di fame, il corpo sarà obbligato ad attingere dalle scorte adipose le calorie necessarie, quindi riducendo la massa grassa si otterrà un dimagrimento rapido e, grazie all’azione dell’alga, non sofferente nel senso di fame comune in molte diete.