Matrimonio a tema Frozen a Villa Marta (villa ricevimenti Roma)

Frozen è senza alcun dubbio uno dei film Disney che ha avuto più successo negli ultimi anni. I personaggi di Elsa, Anna e il simpatico Olaf sono ormai entrati nel cuore di tutti, sia piccoli che grandi.

Allora io vi chiedo, perché non fare un Matrimonio a tema “Frozen” ?. Se la risposta è un Si, vi do qualche consiglio per rendere indimenticabile il giorno del vostro matrimonio.

Per prima cosa è importante la scelta della Location, sicuramente per realizzare questo tema fantasioso vi occorrerà una struttura con ampi spazi ben curati.

Villa Marta è la Location adatta a voi!

La struttura offre numerose possibilità per ampliare il vostro Matrimonio, tra cui un angolo dedicato a Sigari, rum e cioccolato, uno alla confettata e bomboniere, uno spazio bello ampio per ballare e tanti altri servizi che Villa Marta sarà lieta di proporvi in fase di appuntamento.

Sicuramente visto il tema scelto alcuni servizi sono praticamente d’obbligo come il Tableau appeso ai rami del bellissimo albero della Magnolia (magari utilizzando alcune foto che riprendono le scene più famose del film)

Altro servizio che non può mancare è l’angolo dedicato alle foto spiritose ovvero il “Photo Booth” che grazie a parrucche e coroncine vi divertirete a trasformarvi nei personaggi principali di questo cartone animato tanto amato.

Tovagliato dalle tonalità chiare tendenti all’azzurro e bianco per ricreare i colori della neve e segnaposto per ciascun invitato (Magari un portachiavi a forma di fiocco di neve o un piccolo e grazioso pupazzo di neve per ricordare Olaf).

Tanto cibo e musica per rendere magico il vostro matrimonio a Villa Marta, sono certa che il Sig. Giuseppe Tessitore e il suo staff saranno in grado di soddisfare qualsiasi vostra richiesta.

Per una conclusione da favola al taglio torta lo spettacolo delle fontane luminose è quello che ci vuole!

Per qualsiasi altra informazione e curiosità potete contattarci direttamente ai seguenti numeri:

Sig. Tessitore 338 68 42 903

Ufficio Villa Marta 06 50 93 45 14

http://www.tessitorericevimenti.it