Mastercard pronta a lanciare i pagamenti in criptovalute

Le criptovalute stanno acquistando sempre più valore col passare del tempo, attirando l’interesse anche delle grandi aziende, che sono sempre più disposte ad investire in questo settore. Mastercard è una di queste, ed ha annunciato, già da alcuni giorni, che renderà disponibili i pagamenti tramite criptovaluta nel prossimo futuro. Il successo delle criptovalute, infatti, è in aumento costante, così come il numero di investitori disposti a considerarle come un possibile investimento. Questo evento unico può essere associato all’ascesa del famosissimo Bitcoin, ovvero la prima criptovaluta ad aver riscontrato un successo enorme, grazie alla propria “volatilità di mercato”.

I motivi della decisione di Mastercard

Già diverse aziende hanno aderito al successo delle criptovalute, permettendo agli utenti di poter effettuare pagamenti nei propri circuiti con le suddette monete elettroniche. Tra le varie aziende che lo hanno fatto, ci sono aziende internazionali come Paypal e Visa. Mastercard non voleva essere da meno e, soprattutto, non vuole lasciarsi sfuggire un’opportunità unica come questa. Tra l’altro, l’interesse nelle criptovalute è stato alimentato anche da grandi investitori come Tesla, che ha speso ben 1.5 miliardi di dollari per l’acquisto dei Bitcoin. Tra gli investitori più influenti in questo mercato, anche Amazon ha lasciato intendere che probabilmente permetterà la compravendita sul proprio sito con l’utilizzo delle criptovalute. Insomma, il successo delle monete elettroniche è un processo inarrestabile, come si legge su https://www.gammanews.it, e Mastercard lo ha capito. Di conseguenza, vuole sfruttare quest’imperdibile occasione.



Quali criptovalute saranno accettate o meno dal nuovo sistema Mastercard

Prima di tutto, bisogna precisare che Mastercard ha già affermato che non tutte le criptovalute saranno supportate dal proprio sistema. La motivazione dietro questa decisione riguarda l’altissima instabilità di alcune monete elettroniche che, nonostante i costanti tentativi di stabilizzarne il valore da parte delle grandi aziende che controllano questo genere di mercato, continua ad essere eccessiva per l’utilizzo comune. Di conseguenza, qualora foste intenzionati ad utilizzare delle criptovalute nel circuito Mastercard, bisognerà necessariamente informarsi su quali monete elettroniche saranno state implementate nel sistema. Inoltre, Mastercard ha precisato che la sua intenzione non è motivata dal voler “invogliare” gli utenti ad utilizzare le criptovalute, ma è semplicemente un’adattamento ad una normale evoluzione di mercato (causata dall’utenza stessa e dal suo interesse nei confronti delle criptovalute).

Le intenzioni di Mastercard per quanto riguarda il Bitcoin e l’Ethereum

Come già affermato prima, il Bitcoin (BTC) rappresenta la criptovaluta per eccellenza, cioè quella che ha riscosso maggior successo nel corso degli ultimi anni. Tuttavia, Mastercard ha annunciato chiaramente la sua posizione a riguardo: l’azienda, infatti, non ha intenzione di inserire il Bitcoin tra le criptovalute utilizzabili nel proprio circuito. Questa decisione è stata presa anche per quanto riguarda l’Ethereum (ETH), cioè un’altra moneta elettronica tra le più apprezzate.

Il motivo di questa decisione è stato giustificato con la stessa motivazione citata prima, ovvero che sia il Bitcoin, sia l’Ethereum risultano avere un andamento di mercato troppo instabile.

Questo semplice annuncio, infatti, ha generato ulteriore instabilità nel valore del Bitcoin, che ha visto il proprio prezzo di mercato vacillare e subire un crollo (ancora non troppo considerevole, ma l’andamento è ancora in evoluzione), confermando i timori di Mastercard a riguardo.

Le criptovalute che saranno accettate dal sistema saranno tutte quelle gestite da una banca centrale, e quindi considerate “stablecoin” (che si traduce in “moneta stabile”). Per concludere, bisogna aggiungere che, oltre all’implementazione delle criptovalute nel proprio circuito, Mastercard ha intenzione di apportare anche altre novità: l’intero aggiornamento riguarda la facilitazione dei metodi di pagamento digitali in generale (tra cui le criptovalute). Tra le varie novità che saranno aggiunte, ci saranno i metodi di pagamento tramite QR Code, Riconoscimento facciale e la cosiddetta “biometria“. La decisione di Mastercard non sarà sicuramente un evento isolato, ma avrà grandi conseguenze per quanto riguarda il mercato internazionale. È molto importante mantenersi informati sulle intenzioni delle multinazionali come Mastercard; perché, come già è stato possibile notare, queste decisioni influenzano anche il mercato stesso, creando opportunità di guadagno imperdibili.