Il fotografo ed il trasferimento delle foto

Cosa fa un fotografo e in cosa consiste la sua professione? È semplice: è un professionista che scatta foto per registrare eventi o raccontare storie ed emozioni. L’obiettivo del suo lavoro è creare immagini di alta qualità che soddisfino le esigenze dei clienti. I fotografi professionisti sono responsabili di tutti gli aspetti legati alla creazione di foto: scatto, sviluppo e stampa, nonché lavoro di laboratorio e ritocco fotografico utilizzando software di elaborazione grafica come Photoshop.

Diventare fotografo: gli sbocchi professionali

Tanti sono gli ambiti in cui un fotografo può lavorare, dalla pubblicità alla comunicazione, ma in particolare nel mondo degli eventi. Sempre più apprezzati e richiesti sono i fotografi per matrimoni o eventi sportivi, che hanno il compito di immortalare le emozioni della giornata. Inoltre, il fotografo può occuparsi di fotografia turistica in parchi divertimento e villaggi turistici.

La figura del fotografo è particolarmente richiesta anche nel mondo dello spettacolo, del cinema e dell’arte per realizzare inquadrature e fotografie per mostre e ad uso editoriale.

Il ruolo del fotografo in azienda

Nelle aziende il fotografo commerciale è molto richiesto, in particolare nell’ambito della promozione degli ecommerce. Questo professionista fa scatti di capi di abbigliamento, immagini di prodotti e altro da pubblicare su cataloghi e siti web. In alternativa, le aziende coinvolgono il fotografo di interni ed esterni per realizzare immagini a scopo commerciale e per le campagne di marketing e comunicazione.

Nella maggior parte dei casi il fotografo è un libero professionista che lavora come freelance o per agenzie fotografiche e solo di rado la sua attività è confinata allo studio. Il set fotografico vede la presenza del fotografo in vari luoghi per la realizzazione dei servizi fotografici. Non esistono neanche orari: il fotografo lavora anche la sera e nei weekend per soddisfare le esigenze dei clienti e il miglior fotografo si vede dal portfolio, che contiene i lavori realizzati nel corso degli anni.

In altri casi il fotografo professionista è titolare di un negozio di fotografia e si occupa di realizzare fototessere, foto per eventi e ricorrenze, vendita di attrezzatura fotografica e stampa di fotografia su vari supporti, ma anche di consulenza.

Di sicuro, avendo a che fare con materiale pesante, il fotografo deve poter contare su tool come We Transfer. WeTransfer è il servizio di condivisione di file fino a 2GB e 20 destinatari che non può mancare tra i tool su cui ogni fotografo professionista deve poter contare per svolgere al meglio il suo lavoro.