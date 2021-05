Vendita online di camici ttr: cosa sono e quali sono le loro caratteristiche

Avete mai sentito parlare di camici ttr? La vendita online di camici ttr, è oramai molto diffusa. Parliamo di un prodotto molto importante per la sala operatoria. Si tratta del camice chirurgico in tessuto tecnico riutilizzabile. È una scelta amica per l’ambiente in quanto è un prodotto antisettico, impermeabile, confortevole, resistente ed utilizzabile. Rappresenta la soluzione giusta per il settore sanitario e per quello medico, ma non solo. Nel corso degli ultimi anni, molto spesso si ci si è posti il problema della sterilizzazione della biancheria ospedaliera. Ad oggi, questo problema è molto attuale però la scelta di optare per camici in ttr, significa avere la possibilità di puntare su un prodotto che limiti l’utilizzo monouso quanto piuttosto, riesce a garantire protezione senza delle difficoltà troppo alte.

I camici riutilizzabili, la vendita on-line di camici ttr

I camici possono essere riutilizzabili qualora vengono scelti del tessuto giusto. Ecco perché negli ultimi anni si è diffusa molto la vendita online di camici ttr: si tratta del tessuto tecnico riutilizzabile. Questo tipo di tessuto, è un molto importante perché è sterilizzato, riutilizzabile e soprattutto assorbente e facilmente trasportabile.

C’è da dire, che riesce a garantire un effetto barriera davvero sorprendente. Infatti, è realizzato con micro filo in poliestere leggero e drappeggiabile, idrorepellente, antistatico, e non rilascia residui sulle superfici, nemmeno lelucchi. Inoltre, sono realizzati con tessuti laminati con due stati di poliestere e poi una lamina fatta in poliuretano. Grazie a questa struttura sono impermeabili e hanno grande resistenza e traspirabilità. Questo vale sia quando sono asciutti che quando sono bagnati.

Dove comprare i prodotti da sala operatoria, la vendita on-line di camici ttr

Comprare i prodotti da sala operatoria in ttr è oramai una pratica molto diffusa. Infatti sono nati tantissimi siti che si occupano della vendita online camici ttr.

La cosa importante è trovare dei rivenditori che possano garantire che vi sia il rispetto della normativa UNI EN 13795. Questa normativa, infatti va a garantire che tutti i materiali utilizzati per realizzare i camici ttr ma anche teli chirurgici, vengono sottoposti a delle indagini biologiche, fisiche e chimiche in modo tale da verificare che tutte le caratteristiche del ciclo di vita restino intatte. Il ttr è in grado di garantire un effetto barriera che protegge dalla penetrazione di microrganismi patogeni, ma anche di virus. Ha un’ottima capacità assorbente e impermeabile, rilascia le particelle davvero in maniera rilevante ed è antistatico. Si tratta di un prodotto resistente alle abrasioni, alla rottura, sono indeformabili sia da bagnati che asciutti.

Essere amici dell’ambiente puntando alla vendita online dei camici ttr

Riuscire a comprare camici ttr significa essere amici dell’ambiente. Infatti, con la diffusione della vendita online camici ttr, così come quella nei negozi reali, si ha già la possibilità di cercare di evitare il più possibile lo smaltimento. In questo modo, si è riusciti a creare un sistema che possa garantire non solo sotto un punto di vista della praticità di utilizzo, ma che riesce anche a eliminare lo smaltimento dei capi dei chirurgici. In questo modo, vi è un vantaggio notevole soprattutto nell’ambito dell’ inquinamento di tipo ambientale.

Infatti, si tratta di un modo per cercare di non smaltire sotto quest’aspetto il capi chirurgici. Quindi, il consiglio è quello di puntare su questo tipo di camici e anche se il costo è più elevato di fatto però, nel lungo periodo sarà ammortizzato abbondantemente dalla necessità di non dover comprare sempre nuovi camici.

Grazie alla vendita in rete dei camici ttr avrete anche la possibilità di ottenere numerosi sconti. Non è un caso infatti, che si riesce a garantire un tipo di percorso che vi permetterà nel lungo periodo di risparmiare un bel po’ di soldi quando si parla dei capi di abbigliamento della sala operatoria.