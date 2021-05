La novità del matrimonio a Roma a tema “Social” firmato Tessitore Ricevimenti

Il Social ormai da diversi anni circonda le nostre vite e soprattutto la nostra quotidianità.

Facebook, Instagram, Tik Tok ormai fanno parte di noi… Pensate a quante foto guardiamo o postiamo ogni giorno, a quante storie visualizziamo e quante altre ne mettiamo per far vedere cosa facciamo in tempo reale ad amici, parenti e anche sconosciuti.

Ma allora se passiamo gran parte del nostro tempo su queste piattaforme online, un matrimonio a tema Social nel 2021 è quello che ci vuole!

Villa Marta è senza alcun dubbio la Location più social che ci possa essere.

Varcherete i cancelli di questa meravigliosa struttura per attraversare un viale circondato da Palme, fiori e alberi per poi raggiungere il bordo piscina, altro luogo suggestivo che offre la location di Villa Marta.

Durante lo svolgimento del vostro evento, il fotografo sarà bravo nel cogliere gli attimi più emozionanti, come il primo ballo che farete assieme ma anche gli attimi più divertenti come quello del Photo Booth, che con parrucche e cappelli spiritosi vi faranno passare dei momenti che difficilmente scorderete.

Verrà girato un video che potrà essere proiettato e guardato a fine serata sul grande schermo per rivedere assieme i momenti più significativi del vostro matrimonio.

Ma cosa sarebbe un matrimonio a tema Social senza una diretta?!

On line nel momento del taglio della torta con relativo brindisi contornato da un nuovissimo Spettacolo laser oppure dalle ormai imprescindibili Fontane luminose, per non dimenticare la possibilità di lanciare in cielo dei coloratissimi Palloncini a led.

Brevi video dalla durata massima di un minuto e storie da condividere subito con i vostri amici virtuali. Per gli amici veri e parenti presenti al vostro ricevimento, balli e giochi di animazione non mancheranno, come anche il buon cibo che solo lo chef di Villa Marta sa preparare.

Angoli graziosi come quello della Confettata e delle Bomboniere saranno un plus al vostro evento fantastico e visto il tema scelto direi che come bomboniera la scelta più corretta sia una chiavetta USB (sono certa che con quella non farete brutta figura).

Per altre informazioni non esitate a contattare ai seguenti numeri. Il Sig, Giuseppe Tessitore e il suo staff saranno lieti di illustrarvi questo e molto altro nella maniera più professionale e dettagliata possibile.

Vi aspettiamo a Villa Marta!!!!

Tel. Ufficio: 06 50 93 45 14

Tel. Sig. Tessitore: 338 68 42 903

Email: info@tessitorericevimenti.it

http://www.tessitorericevimenti.it