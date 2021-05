I benefici per la salute degli occhiali anti luce blu

Quando si parla di luce blu si fa riferimento ad una particolare tipologia di luce compresa tra i 380 e i 500 nanometri, praticamente invisibile, prodotta da dispositivi LCD o LED, come tablet, smartphone, televisioni e personal computer. La sua caratteristica distintiva è quella di avere una corta lunghezza d’onda e, di conseguenza, una maggiore energia capace di influenzare negativamente la produzione dell’ormone della melatonina, secreto dal nostro organismo. Un peculiarità che interferisce la regolazione del ciclo sonno/veglia portando spesso alla comparsa di disturbi quali insonnia e sonno irregolare ed interrotto. Inoltre, recenti studi hanno dimostrato che la luce blu emessa dai dispositivi LED o LCD favorisce lo sviluppo di danni alla retina e al cristallino oltre a favorire l’accelerazione della degenerazione maculare senile.

Il funzionamento degli occhiali anti luce blu

Il dilagare di dispositivi digitali nella nostra vita quotidiana e lavorativa ha reso sempre più pressante il bisogno di possedere una tipologia di occhiali in grado di riflettere la luce blu, allo scopo di proteggere gli occhi dall’isorgenza di patologie anche molto gravi.

Per questo motivo, sono stati ideati gli occhiali con lenti anti luce blu, disponibili sul sito www.occhialiluceblu.it, ormai divenuti indispensabili per studiare, lavorare o semplicemente svagarsi davanti ad uno schermo, evitando di stancare troppo gli occhi e di farli irritare. Le lenti di questi occhiali possiedono infatti un filtro speciale che va ad agire sulla rifrazione delle lunghezze d’onda della luce emessa dai dispositivi LED e LCD, bloccandone gli effetti negativi sulla vista. Questa peculiarità consente di ridurre l’azione dei raggi blu, di migliorare il contrasto e il comfort visivo e di diminuire significativamente l’abbagliamento e i riflessi sulle lenti. Scopriamo insieme quali sono i principali vantaggi dell’indossare nella propria quotidianità questa particolare tipologia di occhiali.

I benefici

Come già precedentemente affermato, uno dei principali benefici legato all’utilizzo di lenti anti luce blu è quello di migliorare la qualità del sonno. Questo perché i neuroni che producono l’ormone della melatonina sono ostacolati dai raggi della luce blu, che a sua volta stimola il corpo a mantenere un certo grado di attività e attenzione. Per questo motivo, è consigliabile indossare questa tipologia di occhiali soprattutto prima di coricarsi. Un altro importante vantaggio riguarda la possibilità di acquistare lenti anti luce blu graduate, ovvero adatte a chi soffre di disturbi della vista come miopia, astigmatismo e presbiopia. Proteggersi dai riflessi della luce emessa da dispositivi al led, d’ora in poi, sarà possibile anche per chi non ha una vista perfetta.

Sempre parlando di benefici non possiamo non menzionare il fatto che, il trattamento oftalmico antiriflesso applicato a questa particolare tipologia di lenti, è in grado di far diventare la loro superficie liscia, eliminando le porosità e i relativi accumuli di sporco e residui. Questa caratteristica rende gli occhiali estremamente facili da pulire. Un aiuto notevole per chi li indossa quotidianamente. Un altro grande plus degli occhiali anti luce blu è la loro resistenza ai graffi. Una particolare quanto apprezzata caratteristica, data da uno speciale trattamento oftalmico che viene evaporato su di esse, rendendole ancora più rigide e resistenti.

In conclusione

Un’esposizione duratura e protratta nel tempo alla luce blu prodotta da dispositivi LED e LCD è senza dubbio nociva per l’occhio, in particolar modo per la retina. Per questo motivo, è necessario proteggersi e adottare adeguati accorgimenti per ridurne gli effetti negativi sulla salute, uno fra tutti, è quello di indossare regolarmente occhiali dotati di lenti anti luce blu che ottimizzano il bioritmo dell’organismo, aumentano la qualità del sonno e rappresentano un’adeguata protezione da qualsiasi danno agli occhi a breve e lungo termine.