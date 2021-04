La tisana alla melissa, quali sono le sue caratteristiche e a cosa serve

Per cercare a volte di stare meglio necessario magari affidarsi a delle tisane. Una di quelle migliori è la tisana alla melissa. La melissa è una pianta che ha delle proprietà sedative e calmanti molto importanti. Viene utilizzata nell’ambito della fitoterapia con lo scopo di fare un decotto che possa avere delle proprietà calmanti molto importanti. Questa pianta spontanea è ideale perché riesce a prevenire il raffreddore, la tosse ed è un toccasana per la salute di tutto il corpo. Anche da un punto di vista della serenità e della tranquillità che riesce a regalare. Vediamo quali sono i benefici e le proprietà di una tisana alla melissa e come fare per preparare una tisana gustosa o un decotto a base di questa erba officinale.

La tisana alla melissa, le proprietà

La melissa è in grado di regalare delle proprietà davvero sorprendenti al nostro corpo. Infatti, questo prodotto è una tisana rilassante da prendere in caso di tensione, di ansia o di preoccupazioni. Ha delle proprietà sedative utili anche in caso di raffreddore, tosse o influenza. Un aspetto importante da conoscere per coloro che assumono una tisana alla melissa, è il fatto che va ad bbassare la febbre e riduce la presenza di tossine in eccesso. Infatti, si riesce ad utilizzare questa tisana per dormire meglio e tenere lontana l’insonnia. È molto importante che va ad agire come antispastico e antinfiammatorio. Infatti, riesce ad alleviare disturbi come indigestione, nausea, crampi addominali ma anche tutti i dolori legati al ciclo mestruale. Molto spesso viene utilizzata perché ha delle proprietà utili per combattere il mal di testa. Va a rilassare il sistema nervoso e tutti i muscoli.

Altri benefici della tisana alla melissa

Tra i benefici della tisana alla melissa, anche il fatto che è in grado di dare una sensazione di tranquillità. Molto spesso viene consigliata soprattutto per coloro che hanno problemi in questo senso. Al di là della sua azione sul sistema nervoso, però molto spesso è consigliata anche per aiutare a ridurre i sintomi della gastrite e per favorire la digestione. Spesso si utilizzano le foglie fresche di melissa proprio con lo scopo di mettere in campo le sue forti proprietà digestive.

Tra le numerose caratteristiche della tisana alla melissa, inoltre, il fatto che riuscirà a dare un’azione generale sedativa su tutto il corpo. Riesce a contribuire a ripulire il proprio corpo e quando si realizza una tisana alla melissa si può anche aggiungere qualcosa di diverso, come altre piante officinali. Molto spesso viene abbinata alla camomilla, alla lavanda, al timo e al rosmarino. In questo modo sarà ideale per preparare degli infusi balsamici rilassanti ed aromatici.

La tisana alla melissa, come si prepara

Volete preparare una tisana alla melissa? Ebbene, per preparare una tisana alla melissa, bisogna fare una sorta di infuso. Bisogna calcolare un cucchiaino di foglie di melissa essiccate per almeno una tazza da 250ml. L’acqua deve essere molto calda. La melissa essiccata va messa in ogni tazza e poi si va a coprire per farla riposare per almeno 5 minuti.

Nella fase seguente è bene andare a filtrare il composto. Se volete potete puoi aggiungere del dolcificante. Gli effetti della tisana alla melissa saranno davvero sorprendenti sotto vari aspetti. Chi vuole preparare una tisana alla melissa come decotto, può anche utilizzare due cucchiaini di foglie di melissa tritate in 250 ml d’acqua.

L’acqua va messa in ebollizione ed inoltre, poi si fa bollire per 5 minuti per farla infondere totalmente per le proprietà di questa sostanza. Anche in questo caso, si può bere e si può utilizzare nel quotidiano per avere tutte le proprietà che la pianta officinale è in grado di regalare.