Spirulina Multi Act, perchè è efficace e come funziona

Spirulina MultiAct è un integratore alimentare che permette di ridurre il senso di fame e aiutare a ritrovare le energie. Ma i benefici dati da questo prodotto sono davvero molteplici ed il merito va alla spirulina. Ma che cos’è la spirulina? Vediamola insieme.

La spirulina è una piccola alga che si trova nei laghi salati e dalle acque calde, tipici dei paesi tropicali. Ciò che le attribuisce molteplici proprietà, sia nutrizionali che terapeutiche, deriva dalla sua composizione. All’interno di quest’ alga sono presenti proteine, acidi grassi, vitamine e sali minerali utili per avere un organismo sano e carico di energie.

Le proteine sono le sostanze maggiormente presenti all’interno della spirulina e sono utilissimi per le funzioni di costruzione, energizzanti e tonificanti del nostro organismo. Tra quelle presenti, troviamo la Ficocianina C che ha un effetto antinfiammatorio ed aiuta nella riduzione della glicemia a digiuno oltre a donare un senso di sazietà. Molto importante anche il Betacarotene che, insieme alla Ficocianina C, aiuta a prevenire l’invecchiamento. Un altro elemento importante sono gli acidi grassi, nello specifico gli Omega 3 e 6 che riducono i rischi cardiovascolari e abbassano i livelli di colesterolo nel sangue. Infine, le vitamine presenti tra le quali quelle del gruppo B, le vitamine D, E, K unite ai sali minerali come ferro, potassio, calcio, magnesio, sodio e zinco completano le proprietà di questo integratore naturale.

Spirulina MultiAct: la spirulina liquida

L’integratore Spirulina MultiAct si presenta in formato stick liquido che lo rende di facile assunzione e comodo da poter portare sempre con se ovunque siamo (in ufficio,in palestra,al parco). Al suo interno sono racchiuse tutte le straordinarie proprietà della spirulina unite al guaranà, al tamarindo, all’ananas ed al finocchio. Questo connubio di elementi contribuiscono alla regolarità intestinale aiutando anche nell’eliminazione dei gas, nel drenaggio dei liquidi e nella riduzione del peso corporeo, oltre a svolgere un’ azione tonificante, riducendo il senso di stanchezza sia fisico che mentale.

E’ proprio grazie alla sua composizione a base di prodotti naturali ed alle innumerevoli proprietà benefiche che apporta all’organismo, che l’integratore Spirulina MultiAct può essere assunto per ottenere benefici differenti. Innanzitutto può essere assunto dalla persone che seguono un dieta vegana, è ideale per coloro che devono perdere peso, per coloro che svolgono una vita sedentaria, per aiutare ad aumentare le nostre difese immunitarie nei momenti di spossatezza o, semplicemente, come integratore energetico per favorire il nostro benessere durante lo svolgimento di attività fisica. Nonostante questo prodotto rientri nella categoria dei super alimenti proprio per le sue molteplici qualità nutrizionali, Spirulina MultiAct non deve essere utilizzato come sostitutivo dei pasti, ma va assunto in combinazione ai pasti in qualità di integratore.

