Cosa si intende per medicina estetica

Oggi abbiamo intervistato il medico del Centro Estetico MEA per capire cosa è la medicina estetica e risolvere alcuni dubbi rispondendo alle domande comuni sul tema. Vediamo di capire di più sull’argomento.

Con medicina estetica si intende una nuova branca medica nata di recente e che ha l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico della persona con interventi non invasivi per risolvere un inestetismo estetico tra cui la Rimozione Tatuaggi a Roma.

L’OMS ha recentemente ampliato il concetto di salute riconoscendo alla medicina estetica un ruolo fondamentale per la piena accettazione del proprio aspetto fisico.

Cosa si intende con lifting del viso?

Il lifting del viso è uno dei trattamenti più richiesti per ringiovanire il volto, rassodando e tonificando la pelle. Si tratta di un vero e proprio intervento chirurgico da far precedere a visite ed esami di controllo e si fa in sedazione con anestesia locale o generale. La durata dell’intervento è compresa tra i 30 e i 90 minuti a seconda della zona interessata e le tecniche sono molte. In particolare, i centri estetici all’avanguardia praticano lifting sottomuscolo-fasciale, lifting sottocutaneo, lifting sottoperiosteo, lifting frontale, lifting endoscopico, lifting ultrasonico ed altri. Se la procedura è limitata ad una zona particolare del viso si parla di minilifting.

Quali sono i vantaggi della medicina estetica?

Chi ricorre ad un centro estetico ha modo di contrastare gli effetti dell’invecchiamento per correggere e ridurre gli inestetismi di viso e corpo e stare meglio con se stesso. Tanti sono i vantaggi della medicina estetica e tra questi segnaliamo:

bassa invasività dei trattamenti;

risultati visibili contro l’invecchiamento;

riduzione degli inestetismi di viso e corpo;

contrasto efficace alle rughe;

pelle da subito più elastica, tonica e idratata.

Quali sono i vantaggi della criolipolisi?

Chi si affida al centro estetico per un intervento di Criolipolisi Roma può contare su un’alternativa non chirurgica alla liposuzione. Grazie all’assenza del bisturi la pelle non viene danneggiata e i tempi di recupero sono brevi. Inoltre, effettuare una seduta di criolipolisi non richiede ricoveri o analisi preliminari e dopo il trattamento si possono immediatamente riprendere le attività lavorative e sociali.

In base alla profondità del tessuto adiposo e dei risultati desiderati si può arrivare alla riduzione del grasso con uno o due trattamenti a intervalli di 2-4 mesi, anche se sarà il medico estetico a indicare tempi e modi del trattamento.

Come si rimuovono i tatuaggi?

Una delle attività del centro estetico è anche la Rimozione Tatuaggi Roma, che MEA effettua usando il laser Q-Switched. In questo modo si producono onde elettromagnetiche che rilasciano energia e l’eliminazione del colore del tatuaggio avviene con l’attivazione dei macrofagi, cellule spazzine che ripuliscono la cute. Anche in questo caso il numero di sedute dipende da diversi fattori, a partire dalla localizzazione e dalla tipologia del tatuaggio (monocromatico o policromatico) e dalla sua realizzazione con linee o punti.

A questo punto abbiamo dato risposta alle domande più frequenti sui principali servizi offerti dal Centro Estetico MEA a Roma e ti aspettiamo nel nostro studio per illustrarti nel dettaglio tutti i benefici della medicina estetica e i servizi che abbiamo pensato per te.

Mea Medicina Estetica e Rimozione Tatuaggi