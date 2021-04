Da sempre sul web spopolano le richieste di aiuto di utenti che si sono imbattuti in numeri di telefono truffaldini.

Si tratta di chiamate che rovinano la giornata dei consumatori per l’incessante squillare dei telefoni e che azzerano i crediti telefonici.

Forse non lo sai, ma sono sempre più gli utenti che, ogni giorno, annunciano e denunciano di essere vittima dei cosiddetti “numeri telefonici truffa”.

Leggi anche: Cleverbot: cos’è e come funziona

Numeri di telefono: cosa è lo spoofing

Dopo aver visto le conseguenze del rispondere a un numero truffa, ovvero la perdita del credito residuo del telefono, vediamo cosa è lo spoofing e quali sono i numeri a cui non rispondere.

La situazione più comune è questa: il cliente riceve una chiamata truffa da un numero con prefisso 02 (Milano) e rispondendo rischia di veder azzerato il credito telefonico.

La truffa solitamente è ben studiata dato che si tratta di chiamate insistenti e l’utente è addirittura indotto a telefonare nuovamente.

Il meccanismo alla base della truffa con i numeri telefonici è lo spoofing, per cui un numero a pagamento contatta il malcapitato al suo numero, ottenuto in modo più o meno lecita.

Il meccanismo scatta non quando si risponde ai numeri truffaldini, bensì se si richiama lo stesso numero. A questo punto scatta il pagamento automatico.

Tuttavia, se fino ad oggi stavamo attenti ai numeri esteri, da qualche anno i numeri truffa hanno prefisso italiano e questo agevola la riuscita dell’inganno.

Numeri truffaldini: la lista di quelli pericolosi

Sapersi difendere dagli attacchi di spoofing non è semplice, ma conoscere l’elenco dei numeri a cui non rispondere permette di dare agli utenti un vantaggio sui truffatori. Molto noto è il numero +39 02 80886927, a cui si aggiunge il seguente elenco da non contattare neppure con gli SMS:

+39 02 692927527;

+39 02 22198700;

+39 0280887028;

+39 0280887589;

+39 02 80886927.

Oltre a questi, è bene evitare di rispondere ai numeri che iniziano con prefissi esteri.

Il miglior modo di mettersi al riparo dallo spoofing o truffa telefonica è chiedere al tuo gestore il blocco e l’inibizione del tuo numero da qualsiasi servizio a pagamento. In questo modo i numeri sospetti entrano in una sorta di black list dello smartphone.

Come detto, il mercato truffaldino delle chiamate mute a pagamento non conoscere crisi e per questo è importante sapersi difendere. Vediamo allora come controllare chi vi sta chiamando per decidere se bloccare o meno l’utente.

Servizi per controllare l’identità del mittente

I seguenti servizi vi permettono di avere gratuitamente maggiori informazioni su chi sta chiamando il vostro numero e di conoscere la provenienza dato che il sistema incrocia database e dati dei social network.

Naturalmente, per accedere a questi servizi è importante che il numero sia visibile. Tra i servizi web più utilizzati e meglio conosciuti dagli utenti ci sono quelli che permettono a tutti di sapere chi chiama, ottenere il rating del numero e vedere quante volte è indicato come pericoloso.

Sapere di avere a disposizione uno strumento in più per evitare di cadere in attacchi di spoofing o chiamare numeri truffa è sicuramente importante per difendersi da queste azioni illegali.

Un po’ di attenzione e la conoscenza di questi servizi web vi permetterà di mantenere il credito telefonico al sicuro dai malintenzionati e proteggere il vostro smartphone.

Romaweblab | Siti Ecommerce Roma