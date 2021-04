Come inviare file di grandi dimensioni

Tante volte per lavoro hai sicuramente dovuto inviare file di grandi dimensioni e ti sei confrontato con i limiti della posta elettronica.

Tuttavia, da tempo per condividere file pesanti esiste Wetransfer free per inviare grandi file in modo semplice, intuitivo e alla portata di tutti. Vediamo come funziona!

Come funziona WeTransfer

Come vedrai appena avrai accesso al sito, il funzionamento di Wetransfer è molto semplice. Devi solo conoscere l’indirizzo email del destinatario, che avrà 7 giorni a disposizione per scaricare il file dopo che venga cancellato.

Per usufruire del noto servizio di file sharing dovrai collegarti al sito web e scegliere se usare Wetransfer free o la versione a pagamento WeTransfer Plus. Per accedere alla versione gratuita clicca su Take me ti free. A questo punto apparira la Homepage con al lato dello schermo il box da compilare per inviare i file.

Cliccando sul cerchietto con i tre puntini potrai invece scegliere se inviare il file via email con WeTransfer o condividere un link con la persona che dovrà avere accesso al materiale.

Ricorda: la versione free di WeTransfer e non la versione Wetransfer Plus non permette di inviare file superiori ai 2G, ma non ha limiti di invio. Se hai deciso di inviare il file via email puoi indicare fino a 20 destinatari e aggiungere il materiale cliccando su Aggiungi file. A questo punto inserisci anche la tua email per essere avvisato dell’avvenuto scaricamento e poi clicca su Trasferisci.

Se scegli di generare un link, invece, non devi far altro che caricare il file e condividere il link con gli interessati, che potranno scaricare comodamente il file dal sito Internet.

Inviare file da smartphone

Per inviare file dallo smartphone Android o iOS con Wetransfer free è sufficiente scaricare l’applicazione e selezionare dall’archivio immagini o documenti pesanti premendo su Condividi. A questo punto basterà associare il file, inserire la mail del destinatario, il messaggio e inviare.

Il consiglio, prima di effettuare questa operazione, è di accertarsi che la rete sia potente e la velocità di connessione buona. Se scegliete di usare Wetransfer free da smartphone potete inviare fino a 10GB di materiale pesante.

Come vedi, usare Wetransfer Free significa avere accesso a un tool di file sharing semplice e intuitivo, che vi permetterà di condividere video, foto e documenti pesanti per motivi personali o per lavoro senza alcuna difficoltà. Non a caso la versione free di We transfer è quella più conosciuta e utilizzata, dato che non richiede la registrazione o la creazione di un account.