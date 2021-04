Logistica sostenibile: come la logistica è cambiata negli anni

Una tematica attuale è quella che accosta lo logistica alla sostenibilità; l’obiettivo è di sviluppare attività logistiche e quindi di business attraverso una limitazione dell’impatto ambientale.

Con basso impatto ambientale si intende un focus sulle emissioni prodotte, l’energia che viene utilizzata, l’occupazione del suolo e il consumo d’acqua stimato.

Esistono delle vere e proprie politiche sostenibili che stanno cambiando la logistica attuale che mirano al raggiungimento di determinati obiettivi.

Analizziamo le strategie di sviluppo della logistica sostenibile e gli obiettivi da raggiungere.

Sviluppo di una logistica sostenibile: le strategie

Di seguito solo elencate una serie di strategie a sostegno dello sviluppo di una logistica sostenibile.

Uno dei primi aspetti da tenere in considerazione è la gestione delle flotte. In questo caso è opportuno investire in veicoli meno inquinanti ma non sempre si può investire su un cambio di tutti i mezzi aziendali.

Le misure più interessanti sono quelle che riguardano la sostenibilità del magazzino. Al giorno d’oggi spesso viene richiesta l’installazione di coperture retrattili per l’incremento delle aree logistiche coperte.

I capannoni retrattili sono meno resistenti delle tipiche realizzazione in muratura ma presentano diversi altri vantaggi, compreso uno più ecologico.

Le coperture in pvc sono una soluzione sostenibile in quanto il materiale è ecologico in termini d’impatto ambientale. Sia per quanto riguarda diGer (richiesta di energia) che di Gwp (emissioni di gas serra), risulta una soluzione ecologica su tutto il ciclo di vita.

In questo caso il pvc è più vantaggioso sia in termini di consumi totali di energia che di emissioni di CO2.

Quando si parla di ottimizzazione del magazzino nell’ottica di logistica sostenibile è essenziale adottare le misure relative allo smaltimento e al riciclaggio dei rifiuti prodotti all’interno dell’azienda. Una delle prime scelte, attuate da molte realtà già da diversi anni, è la riduzione massima dell’uso della carta; in questo caso sono consigliati software WMS e tecnologie RF.

Infine grande spazio ai processi legati alla gestione delle scorte e dei resi. In questo caso, attraverso un’ottima allocazione delle scorte, è possibile ottenere una riduzione dei movimenti in magazzino.

Perché puntare alla logistica sostenibile e a chi rivolgersi

La logistica sostenibile, chiamata anche green, permette di ottenere immediatamente un vantaggio competitivo in quanto favorisce maggiore spazio all’aumento dei costi energetici.

Agli occhi del cliente si ha inoltre la possibilità di scavalcare la concorrenza, soprattutto per l’audience che risulta più interessata alle politiche ambientali dei vari business sul mercato.

In molti casi è importante rivolgersi a degli esperti in ambito logistico, sia che si abbia la necessità di capannoni retrattili che di una migliore gestione delle scorte e dei rifiuti.