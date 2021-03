Vendita e montaggio scaffalature componibili per magazzini

Il nostro immaginario di un magazzino industriale è costellato da scaffalature metalliche lungo tutti i lati dello stabile; e in effetti è proprio così.

Siamo però abituati a vedere delle scaffalature già cariche di merci, montate e pronte all’uso. Come avviene, però, il montaggio delle scaffalature? Cosa sono le scaffalature componibili?

In questo articolo analizziamo le fasi di montaggio delle scaffalature e come avviene la vendita di scaffali componibili per il magazzino.

Produzione e fasi di montaggio scaffalature

Per parlare di produzione è importante riferirsi ai materiali che compongono le scaffalature industriali. i magazzini che siamo abituati ad analizzare sono composti da scaffalature in ferro, alluminio o metallo.

I maggiori produttori di scaffalature metalliche per il settore industriale si riferisce alle migliori acciaierie europee per la richiesta delle materie prime. Modelli e prezzi sono differenti in base al materiale scelto, in quanto hanno caratteristiche e quindi listini differenti.

Superato questo scoglio, è fondamentale capire quali sono le fasi di montaggio delle scaffalature:

Il primo passaggio vede il fissaggio al pavimento delle campate controventate. Questo passaggio permette di garantire una maggiore sicurezza nel magazzino e impedire la movimentazione dei montanti.

Una regola che i costruttori si impongono è il fissaggio dei piedini al terreno (anche tramite l’utilizzo di un plinto preparato per lo scopo).

Inserimento di distanziatori quando le spalle delle scaffalature metalliche sono accoppiate dorso a dorso.

Rispetto delle distanze massime dei correnti (vengono comunicate dalle fasi di montaggio).

Inserimento dei cartelli per i massimali di carico e di sicurezza.

Vendita scaffalature componibili per magazzini

La vendita di scaffalature, in genere, avviene in grandi quantità di strutture metalliche; per questo motivo è importante essere sempre sicuri di ciò che si sta acquistando.

Uno degli aspetti fondamentali è di rivolgersi ai migliori produttori e rivenditori sul mercato; il consiglio è di scegliere chi ha diversi anni di esperienza nel campo logistico e delle scaffalature metalliche.

L’azienda di riferimento deve mettere a disposizione dei montatori con esperienza: solamente del personale formato e certificato può realizzare delle scaffalature sicure e performanti all’interno dei magazzini.

Da come viene montata una scaffalatura e dalle competenze applicate possono dipendere anche la durata e sicurezza delle strutture, come anche la capacità di carico massima applicabile. Solamente un esperto può consigliare il modello migliore da installare all’interno dello stabile. Ecco i principali modelli.