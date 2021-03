Come fare i liquidi per sigarette elettroniche fai da te

La e-cig, detta comunemente sigaretta elettronica, è un dispositivo molto simile alla sigaretta tradizionale, studiato per chi desidera smettere di fumare o vuole ridurre gli effetti nocivi per la salute della sigaretta normale, senza abbandonare il gesto del fumare.

La sigaretta elettronica, infatti, può contenere o non nicotina, ma il gesto di fumare, che è detto “svapare”, è molto simile a quello della sigaretta tradizionale.La sigaretta elettronica è composta essenzialmente di tre parti: il beccuccio di aspirazione, la resistenza e la cartuccia del liquido.

Quando la resistenza si surriscalda, il fumatore (o svapatore) aspira il vapore che viene generato.

Sono molte oggi le persone che svapano invece di fumare, e sempre più forte è la voglia di preparare in autonomia le e-cig, immettendovi i liquidi e personalizzandoli con gli aromi preferiti.

Un grande vantaggio della preparazione dei liquidi in autonomia è anche il risparmio, che può arrivare fino al 90% rispetto alla spesa che si presenterebbe acquistando i liquidi nei negozi specializzati.

Ingredienti per la preparazione dei liquidi

Gli ingredienti che ti servono per la preparazione dei liquidi sono i seguenti:

Glicole Propilenico (PG)

Glicerolo Vegetale (VG)

Acqua depurata

Aroma prescelto

Eventuale nicotina liquida

Vediamo in particolare le caratteristiche di questi ingredienti.

Glicole propilenico

Il glicole propilenico è un composto chimico incolore e inodore che può essere mescolato con altre sostanze, a seconda della destinazione d’uso.

La sua funzione principale è quella di veicolare sostanze attive di diverso tipo, ed essendo solubile in acqua, costituisce un elemento fondamentale per numerosi composti.

Nella sigaretta elettronica il rapporto fra glicole propilenico e glicerolo dev’essere pari a 50-50, ma aumentando la percentuale di glicole puoi aumentare la sensazione di sentire l’aroma e il cosiddetto “colpo in gola”.

Il glicole propilenico è facilmente reperibile in farmacia o tramite

e-commerce.

Glicerolo vegetale

Il glicerolo vegetale (VG) è una molecola naturale contenuta nei grassi vegetali, incolore e inodore, molto utile per trattenere l’acqua.

La sua funzione nello svapo è proprio quella di produrre più vapore, in sicurezza e senza danni alla salute; se vuoi ottenere una fumata più ricca e densa ti sarà sufficiente aumentare la sua percentuale.

Anche il glicerolo vegetale è facilmente reperibile in farmacia o tramite

e-commerce.

L’acqua depurata

L’acqua depurata, che ha un ph di 7,4, è la cosiddetta “acqua potabile”, privata del cloro e con una notevole diminuzione di magnesio e calcio.

Deve essere utilizzata nella preparazione della e-cig per raffreddare

le temperature e allungare la miscela.

Puoi acquistare l’acqua depurata in farmacia e parafarmacia, ma puoi anche farla in casa acquistando un piccolo depuratore per acqua da casa.

L’aroma

L’aroma può essere scelto fra innumerevoli possibilità, e deve rappresentare il 10/15% della preparazione.

Puoi trovare principalmente aromi tabaccosi, cremosi, fruttati, mentolati e freschi: quelli fruttati sono ovviamente più dolci, mentre quelli tabaccosi, più asprigni, possono essere miscelati con aromi liquorosi o a base di cioccolato.

Puoi trovare anche aromi alla meringa, al marshmallow, al biscotto, alla nocciola e al caffè, oltre ad altri gusti di pasticceria. Se vuoi puoi creare specialissimi mix di tua invenzione utilizzando per esempio basi e aromi per sigarette elettroniche della Vapr per una maggiore scelta.

Gli aromi possono essere acquistati online sui siti di e-commerce specializzati in sigarette elettroniche, o presso i tabaccai.

La nicotina liquida

La nicotina (facoltativa) può essere aggiunta per abituarti lentamente a rinunciare alla sigaretta combusta e passare a quella elettronica; è reperibile in formato da 10 ml, chiamato “nicotina shot”.

La nicotina liquida è reperibile in farmacia, parafamacia e presso i tabaccai, ma a causa della normativa in atto, del 2014, non può essere venduta a minorenni.

L’attrezzatura per preparare liquidi per sigarette elettroniche

Questo è il materiale che ti serve per cominciare:

guanti in lattice

contenitori richiudibili pulitI

siringhe graduate

tutti gli ingredienti citati sopra

Come preparare i liquidi

Per prima cosa puoi etichettare tutti i flaconi per non creare confusione, apponendoci anche la data (è preferibile che i contenitori siano in vetro, per motivi di igiene); i liquidi devono essere consumati entro un tempo piuttosto breve, circa due settimane, per non sbilanciare gli ingredienti fra loro. Indossa i tuoi guanti di lattice e lavora su un piano pulito e sgombro.

Come regolarsi per la quantità

Se preferisci la sigaretta elettronica con il tiro a guancia, che ha maggior vapore, le quantità dovranno essere pari a circa il 50% di glicole propilenico e il 40% di glicerolo vegetale; se invece opti per la sigaretta elettronica a polmone, che ha meno vapore ma un aroma più intenso, le quantità dovranno essere pari al 10% di glicole propilenico e al 90% di glicerolo vegetale.

Tenendo conto anche dell’aroma, ci sarà una proporzione dell’80/20.

Ti consiglio di preparare sempre quantità “semplici” (10ml, 50ml, 100ml), per avere meno difficoltà nel dosaggio degli ingredienti.

La preparazione

Inserisci gli ingredienti, nelle percentuali indicate (aggiungendo l’acqua depurata per ultima) dentro i contenitori e mescola bene agitandoli dolcemente, per non creare bolle d’aria all’interno.

Metti quindi i contenitori a macerare al buio, e mescolali ogni giorno per mezzo minuto.

Ricordati che il liquido ha un tempo di maturazione di 4/10 giorni: i liquidi che contengono vaniglia maturano in 15/20 giorni, i tabacchi in 7/15 giorni.

Puoi infine conservare i contenitori in un luogo fresco e asciutto, e gustare la tua sigaretta elettronica a tuo piacimento.