Rivolgersi a un investigatore privato

Tanti sono i motivi che portano una persona a rivolgersi a un’Agenzia Investigativa a Roma o a un Investigatore Privato a Roma. Pensiamo ai sospetti sulla fedeltà del partner o agli abusi di assenze sul lavoro o ancora al figlio adolescente che frequenta persone poco raccomandabili o il socio che trafuga i segreti aziendali.

Tante sono le situazioni in cui ci si trova ad avere dubbi su chi ci circonda e che richiedono l’intervento di un Investigatore privato a Roma. Il miglior modo per risolvere la questione è far luce su circostanze poco chiare chiedendo l’intervento di un esperto, capace di produrre documenti e prove con valore legale in Tribunale e di ripristinare la tranquillità emotiva e psicologica della persona coinvolta. In tutti questi casi la figura di riferimento è l’investigatore privato e 10 sono i motivi per cui coinvolgere un professionista delle indagini.

Investigatore privato: perché coinvolgerlo nella nostra vita

Un valido investigatore privato permette alla persona sua cliente di ottenere diversi vantaggi:

tutelare i propri diritti dato che questo professionista ha licenza investigativa e le prove e informazioni da lui raccolte sono valide in sede giudiziaria;

produrre prove legali, dato che tutto il materiale acquisito dall’investigatore ha valore probatorio e lo stesso investigatore può testimoniare per i fatti di cui assiste ed essere convocato come testimone in tribunale;

evitare rischi legali connessi all’acquisizione di prove con il fai da te, che possono portare a denunce civili e penali e ad un investimento economico inutile;

assenza di conflitto d’interesse e svolgimento imparziale delle indagini, dato che l’investigatore privato e i collaboratori non sono legati al caso per cui lavorano. Il cliente riceve, di conseguenza, un resoconto dettagliato e privo di distorsioni emotive;

uso di strumenti professionali per garantire un risultato ottimale e facilitare l’uso del materiale da parte di un legale in sede giudiziaria.

Altri motivi per cui è utile rivolgersi a un investigatore privato

Oltre ai motivi appena citati, chi si rivolge ad un investigatore privato può contare su altri vantaggi, tra cui:

elevata professionalità nell’acquisizione delle prove che permette di raggiungere l’obiettivo senza allertare l’indagato;

rispetto della deontologia e integrità morale, che permette al cliente di raccontare senza timori vicende intime e personali;

ruolo di consulenza professionale nel trovare risposta ad una problematica andando anche oltre le attività operative per il raggiungimento di una soluzione in Tribunale;

tutela della privacy, alla base di ogni indagine dato che ogni informazione, dato sensibile e situazione compromettente viene trattata seguendo la regolamentazione del Garante della Privacy.

Infine, chi si rivolge ad un investigatore privato può contare al termine dell’indagine su una relazione investigativa, che sarà presentata alle sedi giudiziarie. Si tratta di un documento che deve essere redatto in modo professionale, chiaro e approfondito per tutelare il cliente in sede legale. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui rivolgersi ad un investigatore privato professionista, che risolverà qualsiasi situazione con un’indagine privata o aziendale.