I segreti della logistica: i capannoni in pvc per aumentare gli spazi

Quando si parla di spazi e di capannoni industriali, il settore coinvolto è quello della logistica.

La logistica ha sicuramente subito le problematiche introdotte dalla pandemia ma non si è mai fermata; e mai si fermerà.

I supermercati ma in generale ogni tipologia di realtà industriale hanno sempre bisogno di una logistica organizzata e rapida. La rapidità dei movimenti, la sicurezza negli spostamenti di merci e materiali e l’ottimizzazione degli spazi.

In questo articolo ci soffermeremo sui capannoni in pvc, un’alternativa innovativa che permette alle aziende di risparmiare tempo e denaro ma acquisire grandi vantaggi dal punto di vista della logistica.

I consigli per risparmiare nell’ottimizzazione delle attività logistiche

Per segreti logistici si intende introdurre metodologie che permettono di ottimizzare i costi mantenendo però alte le performance delle attività quotidiane.

I grandi guru della logistica direbbero che il vero segreto per una logistica performante è l’ottimizzazione del flusso operativo dei vari processi. I vari processi si possono riassumere in: arrivo della merce, attività di magazzino, preparazione dell’ordine e picking ed infine uscita della merce.

Quando arriva la merce è importante avere a disposizione un’ampia area dove poter scaricare in totale sicurezza. L’area sicura deve essere monitorata da mezzi o personale ma in generale è importante avere a disposizione una struttura robusta, capace di resistere alle intemperie.

In genere tutta l’attività di organizzazione degli spazi interni è monitorata da un sistema informativo che permette di capire l’area da sfruttare e quale approccio attuare per evitare sprechi di tempo nelle fasi successive.

La rapidità dei movimenti dei mezzi è fondamentale per non avere intoppi con la preparazione degli ordini. Il perfetto coordinamento tra personale e mezzi per la movimentazione delle merci dipende anche dagli spazi disponibili.

Avere a disposizione un capannone che sfrutta ogni singolo spazio per l’immagazzinamento è fondamentale per l’ottimizzazione di tutte le attività sopra citate.

Ecco che quindi andiamo ad analizzare i punti di forza dei capannoni in pvc, grande alternativa alle tipiche strutture in muratura, poco flessibili e molto costose.

I capannoni in pvc: ecco come aumentare gli spazi

I capannoni telonati possono vantare della rapidità d’installazione, della modularità e dell’economicità.

Installare correttamente un capannoni industriale richiede l’intervento di montatori professionisti ma che non devono occupare diversi mesi per completare tale struttura.

I tempi di costruzione, in genere, variano dai 30 ai 60 giorni (in base alla grandezza della tensostruttura richiesta).

Una volta completato, però, entra in gioco uno dei grandi punti di forza dei capannoni in pvc: la modularità.

In ogni momento è possibile richiedere una variazione della grandezza del capannone, un frazionamento o lo smontaggio del telo in pvc.

Tutte le questioni in termini di libertà di movimento vengono incoraggiate da strutture come i capannoni rivestiti in pvc.

Per concludere, questo tipo di tensostruttura ha dei costi nettamente inferiori alle strutture in muratura. Le opere di fondazione e le attività di manutenzione sono minimizzate e anche i costi accessori e le imposte sono decisamente più bassi.