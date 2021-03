La novità dei vestiti da sposa: L’abito che si trasforma 3 in 1

Tradizione ed innovazione sono sempre state le due correnti che hanno ispirato le collezioni di abiti da sposa delle stiliste del settore, innamorate ora della qualità della sartoria tradizionale made in italy che ricalca il matrimonio classico oppure lo slancio verso l’innovazione dettato anche dalla trasformazione dello stesso concetto di matrimonio, spesso in forma solo civile, che differentemente dalla tradizione viene celebrato fuori dai contesti religiosi tradizionali optando per celebrazioni in spiaggia, in barca, a bordo piscina o sui top roof degli hotels.

La seconda tendenza è segnata spesso anche da una nuova esigenza della sposa, dettata dal desiderio di non rientrare nei classici canoni insegnati dalla storia del matrimonio che ricerca un nuovo modo di celebrare l’unione tra uomo e donna, una nuova soluzione di concepire il festeggiamento di tale unione, nella sostanza e quindi anche nella forma.

Da sempre l’Atelier Dream Sposa è stato un negozio di vestiti da sposa di Roma che si è interrogato sulle nuove tendenze da perseguire e valorizzare nell’ottica di restare al passo con i cambiamenti e consolidare la presenza nel settore distinguendosi dal tradizionale negozio di abiti preconfezionati, rivenditore di blasonati marchi internazionali.

Fiore all’occhiello di questa direzione è senza dubbio l’abito “Heart”, un abito da sposa del tutto rivoluzionario in grado di soddisfare diverse esigenze ma non solo, diversi momenti del giorno delle nozze, in grado di trasformarsi in 3 soluzioni differenti, lungo, medio, corto.

Oltre all’innovazione del formato c’è la trasformazione dello stile, infatti è in grado di interpretare la modalità Romantico, Moda, Festa.

Il tutto è confezionato su misura dalla stilista rinomata Sabrina Maietta, nota a Roma per aver registrato brevetti sartoriali orgoglio del made in italy come “DreamFit”, e nota per aver vestito il giorno delle nozze di rinomati VIP della capitale, come di recente il matrimonio di Stefania Orlando attualmente concorrente del Grande Fratello VIP.

Abiti impreziositi da gioielli e pizzo ricamato completano un po tutti gli abiti realizzati da Atelier Dream Sposa, che storicamente ha sempre cercato di innovare mantenendo il giusto rapporto con la tradizione, realizzando capolavori da indossare frutto del miglior made in italy in grado di vestire le più esigenti spose che desiderano essere sexy e mai volgari nel giorno più bello della loro vita.

