Balloon art: l’arte di addobbare con i palloncini

Balloon art: come stupire con i palloncini!

Ogni evento può diventare l’occasione per una festa, e non c’è momento di festa senza gli addobbi con i palloncini. Nel preparare le decorazioni per arredare il salone dove si svolgerà l’evento, è un’ottima idea allestire anche un “set fotografico” dove sia possibile scattare istantanee e selfie. Le fotografie saranno più belle su di uno sfondo già predisposto per l’occasione e dotato delle giusta illuminazione.

Ecco una serie di proposte sull’arte di addobbare con i palloncini per rendere ogni festa strepitosa e per lasciare gli invitati a bocca aperta.

Allestire una sala con i palloncini: semplicità ma di effetto

Preparare a festa una sala al chiuso, può sembrare un compito arduo, ma con po’ di manualità è possibile ottenere degli effetti scenografici di grande effetto: bastano alcuni suggerimenti e tanta creatività.

Un semplice addobbo è quello di abbellire una parete con una composizione decorativa realizzata con tanti palloncini colorati: ad esempio si possono disegnare un bruco con palloncini gialli e verdi oppure un cuore fatto di palloncini rossi.

Un’idea carina si può ottenere usando palloncini e pennarelli colorati. Ogni ospite può lasciare un pensiero o un disegno per il festeggiato, realizzando il “libro degli ospiti” per l’evento. Nel corso della festa si leggeranno i pensieri lasciati sui “balloon colorati” e grazie ad una semplice foto con lo smartphone, il festeggiato conserverà indelebili i ricordi dell’evento.

Un magnifico effetto scenografico si può ottenere addobbando un “soffitto alto”, con palloncini gonfiati ad elio, posti a file colorate.

Faremo un figurone, decorando i palloncini con “glitter e strass colorati”, a tema con i colori della festa e con l’aiuto della colla vinilica e di un piccolo pennello.

Riempiendo di coriandoli un po’ di palloncini trasparenti, potremmo creare un angolo un po’ speciale: i coriandoli fanno subito “festa” e da “ Festival Magia Giocoleria ” costano veramente poco.

” costano veramente poco. Un semplice ma elegante centrotavola, perfetto in primavera, ma grazioso per ogni buffet. si può ottenere con un palloncino colorato, qualche nastro ed una piantina in fiore. Et voilà ecco una colorata mongolfiera. Il buffet sarà una festa di colori e meraviglia.

Fare un arco di palloncini può sembrare laborioso, ma il risultato è grandioso. Gli archi possono essere di ogni dimensione, grandi o piccoli, l’importante è scegliere palloncini di colori diversi affinché creino un risultato “vivace”. Presso “Festivall” il nostro e-commerce potrete trovare tante strutture ad arco già pronte. Siamo anche attrezzati per realizzare strutture ad arco personalizzate di qualunque forma e dimensione.

I palloncini a forma di lettere e numeri sono “l’ultima moda” e sia online che presso i nostri 2 punti vendita di Napoli e Pozzuoli, si possono trovare di misure diverse e diversi materiali.

Il set fotografico

Per l’allestimento del set fotografico, oltre ai classici palloncini e festoni, si possono usare i materiali più diversi: cartonati ad altezza naturale del festeggiato, fiori freschi, piantine colorate, oggetti volumetrici e strutture realizzate con la classica “balloon art“: l’arte di arredare con i palloncini. Anche l’allestimento del set fotografico dell’evento, può essere realizzato in diversi modi, grazie al completo assortimento di palloncini e accessori disponibili nei nostri store:

Anelli decorativi di varie dimensioni vuoti o già decorati.

“Hoop” di diverse dimensioni vuoti o già decorati.

Archi per palloncini anche luminosi a led.

Griglie a muro quadrate o rettangolari.

Strutture in metallo per semiarco di palloncini, già decorate.

“Foil” tratti da Cartoons e Film.

“Foil” per eventi e decorazioni.

Lettere e numeri;

Palloncini lisci o stampati di qualsiasi dimensione.

Palloncini “stuffer” di ogni misura.

Palloncini a stampa personalizzata in off-set o serigrafia.

Strutture artigianali per “balloon art“, in metallo pesante, stabili e smontabili.

Bisogna soltanto fare attenzione alle dimensioni delle installazioni che dipenderanno dalla conformazione sia della location che del set fotografico. Per esempio, l’angolo per le fotografie, può essere suddiviso in più segmenti uniti tra loro da un tema di colore o di forma. Uno di questi elementi potrebbe essere progettato per selfie e foto singole, un altro per le coppie e, con lo sfondo dell’intera zona, si potrebbero ottenere fantastici scatti di gruppo.

In conclusione

Fortunatamente, per decorare con i palloncini, non è più necessario ricorrere all’abilità di una ditta specializzata: proprio grazie al nostro e-commerce “https://www.festivalmagiagiocoleria.it” e ad un po’ di manualità e di fantasia, si può fare tutto da soli, ordinando le decorazioni necessarie, anche quelle personalizzate, presso nostro shop on-line e ricevendo il tutto direttamente a casa.

Per rafforzare il concetto, ci rivolgiamo a tutti coloro che stanno seguendo il festival di San Remo edizione 2021, quello della pandemia. Avete notato che le poltrone non sono occupate dal pubblico, causa Covid-19, ma da un’infinità di palloncini colorati disegnati con buffe espressioni? Alla prima occasione di festa vi suggeriamo di fare altrettanto!

Indipendentemente dalla vostra scelta finale, vi suggeriamo di dare la preferenza a “balloon” di alta qualità e resistenza. Noi della “Festival Magia Giocoleria di Napoli e Pozzuoli“, siamo specializzati in questo settore e commercializziamo solo prodotti certificati, sicuri e che non emettono sostanze nocive nell’atmosfera.

Buon divertimento!